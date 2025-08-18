Roma si prepara a rendere omaggio a Pippo Baudo, una delle figure più amate e iconiche della televisione italiana. Dalle 10 di lunedì 18 agosto, presso il Teatro delle Vittorie, è aperta al pubblico la camera ardente allestita per il grande conduttore, dopo il momento privato che si è svolto al Policlinico Campus Biomedico, riservato a familiari e amici più stretti.

La scelta di questo luogo non è casuale: il Teatro delle Vittorie è stato infatti uno dei palcoscenici più significativi della carriera di Baudo e della storia della Rai.

Il Teatro delle Vittorie: storia di un simbolo della tv italiana

Situato in via Col di Lana 20, nel quartiere Della Vittoria, il teatro venne acquistato dalla Rai alla fine degli anni Cinquanta, proprio su suggerimento di Pippo Baudo. Prima di allora rischiava di essere trasformato in un supermercato, ma la sua posizione strategica — vicina alla sede Rai di viale Mazzini e al centro di produzione di via Teulada — lo rese ideale per diventare uno studio televisivo.

Dal 1961 il Teatro delle Vittorie ha ospitato alcune delle trasmissioni più celebri della televisione italiana: da Canzonissima a Studio Uno, da Teatro 10 a Milleluci. Negli anni Ottanta e Novanta è stato il regno dei grandi varietà del sabato sera, come Fantastico e Scommettiamo che…?.

Proprio qui Pippo Baudo ha scritto pagine indimenticabili della sua carriera, dal raffinato Mille lire al mese (1996) fino alle edizioni di Fantastico che hanno consacrato il teatro a tempio del varietà televisivo.

Intanto, su Charge.org è partita una petizione dal titolo “Dedicare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo”. Al momento sono state raccolte solo 28 firme, ma l’iniziativa punta a riconoscere ufficialmente il legame indissolubile tra il grande conduttore e uno dei luoghi più rappresentativi della Rai.

Il Teatro delle Vittorie, che per decenni è stato sinonimo di varietà, spettacolo e grandi emozioni, diventa oggi il luogo simbolico dell’ultimo saluto collettivo a Pippo Baudo. Un palcoscenico che lo ha visto protagonista e che ora si trasforma in uno spazio di memoria e gratitudine, dove pubblico e istituzioni si stringono per onorare una delle voci più autentiche e longeve della televisione italiana.

Orari della camera ardente

Lunedì 18 agosto: dalle 10 alle 20 (con possibilità di prolungamento per consentire l’accesso a chi sarà ancora in fila).

Martedì 19 agosto: dalle 9 alle 12.

Come arrivare al Teatro delle Vittorie