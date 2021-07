Teatro Brancaccio: riparte da Roma l’estate danzante di Esperimenti Dance Company

E.Sperimenti Dance Company: la Tournée parte dal Teatro Brancaccio per poi muoversi in tutta Italia con una trilogia di spettacoli

La tournée estiva di E.Sperimenti Dance Company partirà il prossimo 30 luglio da un luogo straordinario ed importante: il Teatro Brancaccio di Roma con il Sostegno di M.I.C. e Regione Marche, il Patrocinio di Comune di Corinaldo (An), CMS e Federculture.

La produzione GDO – Gruppo Danza Oggi ha costruito per E.Sperimenti Dance Company una tournée estiva che, partendo il 30 luglio alle ore 21.00 dal Teatro Brancaccio di Via Merulana, vedrà i performers muoversi in tutta Italia.

Al Brancaccio porteranno in scena 50min/mq, parte di una trilogia della quale fanno parte anche gli spettacoli Bodies e Open. Piccoli gioielli nati grazie a nuove coreografie, create all’epoca della pandemia, tra “le mura di Zoom“. Il progetto, nato per il progetto #WeAreItaly promosso dal Ministero degli Affari Esteri, arriva sul palco in una nuova versione 2021 nell’ambito del Festival Futuro.

Diventa così qualcosa di estremamente intimo, capace di mettere a nudo emozioni e sensazioni nate e sviluppatasi durante il lockdown e nel difficile periodo che lo ha seguito, alternando euforia e momenti di sconforto in un contrasto emotivo palpabile e costantemente mutevole.

Dietro 50 min/mq c’è il lavoro della coreografa Federica Galimberti, capace di riadattare in un contesto teatrale live quello che era nato come un’esibizione virtuale. I danzatori che daranno vita a 50 min/mq sono Monica Castorina, Luca Parolin, Alessandro Pustizzi, Daniele Toti, Giorgia Lolli, Silvia Pinna.

Il tour italiano di E.Sperimenti

E.Sperimenti Dance Company non si fermerà però con lo spettacolo del Teatro Brancaccio. Il gruppo si muoverà in tutta Italia per tutta l’estate, nelle seguenti date: a Cerveteri il 5 agosto (Bodies), a Vicenza il 15 agosto (Open), al Festival danza ai giardini di Roma il 18 agosto (Bodies), a Palermo e Catania dal 26 al 29 agosto, a Mola di Bari il 4 settembre (Bodies), al Festival Pergolesi Spontini di Jesi il 17 settembre (50min/50mq), a Rimini il 22 settembre (50min/50mq), a Tor Bella Danza di Roma…

