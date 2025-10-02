Il 2025-26 a Roma è ancora all’insegna dei grandi classici, fino alla drammaturgia contemporanea, con importanti nomi della scena teatrale

“Lasciati meravigliare…”, così Vincenzo Zingaro, direttore artistico del Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), riconosciuto dal Ministero della Cultura come Cenro di Produzione Teatrale, lancia la Stagione 2025-26, all’insegna dei grandi classici, fino alla drammaturgia contemporanea, con importanti nomi della scena teatrale. Dalla commedia antica alla tragedia, dalla commedia musicale alla letteratura, un percorso emozionante, che coniuga cultura e divertimento. Si apre con Oreste, dal 22 al 26 ottobre, diretto da Alessandro Machìa, interpretato da Andrea Tidona; una profonda indagine sul divino e sull’animo umano, in una delle più riuscite prove drammaturgiche di Euripide. Dal 7 al 16 novembre la tragedia che portò alla fama mondiale August Strindberg, Signorina Giulia, diretta da Gianni Leonetti, per esplorare i conflitti di classe e di genere, in uno scritto ancora di grande attualità.Una spumeggiante trasposizione teatrale dell’avvincente romanzo di Petronio, il Satyricon, è diretta da Francesco Polizzi, in scena dal 21 novembre al 7 dicembre; una sequenza di storie e personaggi per narrare gli eccessi della Roma imperiale, l’affresco di una civiltà in decadenza che ricorda la nostra. Dal 12 al 21 dicembre, torna in scena capolavoro del teatro del ‘500, Mandragola, diretto da Nicasio Anzelmo, la divertente commedia, ispirata ai modelli latini di Plauto e Terenzio, li supera, dando vita alla nascita della commedia moderna. Per le feste, dal 27 dicembre al 4 gennaio, con serata speciale Capodanno, sarà in scena, C’era una volta il night, scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, con Alessandra De Pascalis, Mariano Perrella e la partecipazione del M° Mario Vicari, per rivivere l’atmosfera scintillante dei night italiani degli anni ’50 e ’60. Gigi Savoia e Francesca Bianco sono i protagonisti del capolavoro di Goldoni, L’impresario di Smirne, diretto da Carlo Emilio Lerici, in uno spettacolo ricco di sorprese e divertimento, dal 9 al 18 gennaio. Un grande classico della letteratura mondiale, uno dei capolavori di Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare, in uno spettacolo coinvolgente con Sebastiano Somma, accompagnato da un violino e un violoncello, dal 22 al 25 gennaio. In occasione dei 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello, Ennio Coltorti porta in scena, dal 30 gennaio al 15 febbraio,’L’uomo, la bestia e la virtù. Una delle commedie dell’autore siciliano più rappresentata al mondo, dove, con la sua straordinaria abilità, Pirandello ci mostra la “bestia” che è in noi, rivelando l’essenza ipocrita degli esseri umani. Dal 19 febbraio al 1° marzo, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Silvia Siravo, diretti da Nicasio Anzelmo, daranno vita alla tragedia euripidea Elena, la più trasgressiva e innovativa del drammaturgo, che rovescia il mito di Elena, trasformandola in donna ideale.Vincenzo Zingaro, dal 6 al 29 marzo, porterà in scena la sua originale riscrittura del capolavoro della commedia classica Truculentus di Plauto, commedia raramente rappresentata, con la Compagnia Castalia; uno spettacolo divertente e commovente, di grande impatto emotivo. L’originale scrittura di Luana Rondinelli ripercorre, in tono brioso, il Mito della guerra di Troia, attribuendone le cause ad Eris, dea della discordia, nello spettacolo, Il pomo della discordia, dal 9 al 12 aprile, con la regia di Nicola Alberto Orofino. Un grande ritorno: L’infinito Giacomo, con Giuseppe Pambieri e la regia di Giuseppe Argirò, alla scoperta di un Leopardi inedito, inquieto e appassionato, dal 16 al 19 aprile. A chiudere la stagione sarà una delle più grandi commedie di tutti i tempi, Il Misantropo, l’opera più amara di Molière, diretta ed interpretata da Vincenzo Zingaro, un inno alla sincerità e alla purezza contro il la superficialità e la corruzione; in scena dall’8 al 17 maggio. Due nuove sezioni arricchiscono la Stagione: Arcobaleno Family, dedicata ai bambini e alle famiglie, che prevede i Musical Malefica e la storia della Bella Addormentata, Il regno ghiacciato, La Maledizione dei Caraibi -Il Forziere di Davy Jones e Arcobeleno in Musica , con la direzione artistica del M° Maurizio Trippitelli, che prevede una serie di concerti, con cadenza mensile: Le Percussioni nel Cinema – Omaggio a Ennio Morricone, I Tamburi della Pace, Epic Music Film, Carmina Burana.

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

STAGIONE 2025/2026

CALENDARIO SPETTACOLI

DAL 22 AL 26 OTTOBRE 2025 – mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21,00 – domenica ore 17,30

ORESTE

di Euripide

Adattamento e Regia di Alessandro Machìa

Con Andrea Tidona

Marco Imparato, Giulio Forges Davanzati, Alessandra Fallucchi, Claudio Mazzenga, Silvia Degrandi, Caterina Petrucci, Alessandro Giorgi, Alessia Ferrero

La tragedia costituisce una profonda indagine sul divino e sull’animo umano. Oreste, dopo l’uccisione della madre, Clitennestra, è trascinato dalle Erinni negli abissi della follia. Euripide mette in discussione il ruolo tradizionale degli dei, scardinando il modello eschileo, sollevando profonde questioni sul tema della giustizia, della responsabilità morale e sul rapporto fra uomini e divinità.

DAL 7 AL 16 NOVENBRE 2025 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

SIGNORINA GIULIA

di August Strindberg

Adattamento e Regia Gianni Leonetti

Con Camillo Ciorciaro, Serena Cino, Francesca Di Meglio

Scritto nel 1888, il dramma esplora i conflitti di classe e di genere attraverso l’incontro tra Giulia, giovane aristocratica ed inquieta, e Jean, suo servitore ambizioso. Il loro rapporto, carico di tensione sessuale e dinamiche di potere, si trasforma rapidamente in una tragica spirale di seduzione, scontro e distruzione. Strindberg indaga la fragilità dell’identità sociale e la difficoltà’ di superare le barriere imposte dalla società.

DAL 21 NOVEMBRE AL 7 DICEMBRE 2025 Venerdì, Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

SATYRICON

di Petronio

Adattamento e Regia Francesco Polizzi

Con Francesco Polizzi, Andrea Lami, Giuseppe Coppola, Greta Polinori, Andrea De Luca, Vittoria Vitiello, Paolo Oppedisano

Il capolavoro della letteratura latina. Una sequenza di storie e personaggi che mescola divinità e popolino, straccioni, nobili e arricchiti, filosofi, prostitute e poeti, per narrare gli eccessi e le bellezze infernali della Roma imperiale. Il potente affresco di una civiltà in decadenza, che ricorda la nostra.

DAL 12 AL 21 DICEMBRE 2025 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

MANDRAGOLA

di Niccolò Machiavelli

Adattamento e Regia Nicasio Anzelmo

Con Domenico Pantano

e con Anna Lisa Amodio, Antonio Bandiera, Chiara Barbagallo, Alessandro D’Ambrosi, Laura Garofoli, Nicolò Giacalone, Mimma Mercurio

Capolavoro del teatro del ‘500, una divertente satira sulla corruttibilità della società italiana dell’epoca. Il vecchio messer Nicia, disperato di non aver figli dalla giovane e bella moglie Lucrezia, è beffato dal giovane Callimaco, innamorato di lei, e dal parassita Ligurio. La commedia, ispirata ai modelli latini di Plauto e Terenzio, li supera, dando vita alla nascita della commedia moderna.

DAL 27 DICEMBRE 2025 AL 4 GENNAIO 2026 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

SERATA SPECIALE CAPODANNO: MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 2025

C’ERA UNA VOLTA IL NIGHT

Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso

Con Alessandra De Pascalis

e con Mariano Perrella, Federico Pappalardo, Elisa Franchi

e la partecipazione del M° Mario Vicari

Direzione musicale Giovanni Zappalorto

Uno spettacolo che riporta in vita l’atmosfera scintillante dei night italiani degli anni ’50 e ’60. Tra sketch e canzoni, una serata coinvolgente, per immergerci nello spirito di un’epoca in cui la notte era promessa di sogni, flirt e rinascita, facendoci riassaporare l’eco di un’Italia che scopriva la modernità a passo di danza e a colpi di swing.

DAL 9 AL 18 GENNAIO 2026 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE

di Carlo Goldoni

regia Carlo Emilio Lerici

Con Gigi Savoia e Francesca Bianco

e con Fabrizio Bordignon, Francesca Buttarazzi, Giuseppe Cattani, Alessandro Laprovitera, Paolo

Perinelli, Alessandra Santilli, Susy Sergiacomo, Roberto Tesconi

Un mercante turco vuole scritturare una compagnia di comici italiani da portare in tournée nelle Smirne. Ma i teatranti scelti si riveleranno pettegoli, invadenti, boriosi e assetati di danaro, finendo col mettere

in fuga l’aspirante impresario. Un nuovo adattamento del celebre capolavoro di Goldoni, ambientato nei primi del Novecento, ricco di sorprese e divertimento.

DAL 22 AL 25 GENNAIO 2026 – Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

IL VECCHIO E IL MARE

di Ernest Hemingway

Regia Sebastiano Somma

Con Sebastiano Somma e Cartisia Somma

Violino Riccardo Bonaccini – Violoncello Liberato Santarpino

Il vecchio Santiago sfida le forze incontenibili della natura nella disperata caccia a un enorme pescespada. Il capolavoro della letteratura nordamericana simboleggia la perseveranza umana e l’ideale eroico di un uomo che non si arrende di fronte alle avversità, affrontando la vita come una lotta continua contro il destino, la natura e i propri limiti.

DAL 30 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2026 – Venerdì, Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU’

di Luigi Pirandello

Regia Ennio Coltorti

Con Ennio Coltorti, Jesus Emiliano Coltorti, Adriana Ortolani

Una delle commedie di Pirandello più rappresentata al mondo. Per il grande autore siciliano, “l’uomo” civile indossa la maschera della “virtù” per nascondere la propria “bestia”. In questa commedia grottesca, con la sua straordinaria abilità, Pirandello ci mostra fin dall’inizio la bestia che è in noi, distruggendo quella maschera e rivelando l’essenza opportunistica e ipocrita degli esseri umani.

DAL 19 FEBBRAIO AL 1° MARZO 2026 – Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

ELENA

di Euripide

Adattamento e Regia Nicasio Anzelmo

Con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Silvia Siravo, Ruben Rigillo, Alessandro D’Ambrosi

e con Anna Lisa Amodio, Chiara Barbagallo, Emilio Lumastro

Tra tutte le tragedie euripidee, è la più trasgressiva e innovativa, che rovescia il mito di Elena. Euripide mette in scena la personificazione della traditrice per eccellenza e ne fa una donna ideale, fedele a Menelao. La vera Elena è stata condotta per volere degli dèi in Egitto dove, protetta dal re Proteo, è rimasta fedele al marito. A Troia, con Paride, vive un fantasma, identico ad Elena. Euripide si diverte a sorprendere nell’incostante oscillazione delle responsabilità divine e umane, creando un crescendo di situazioni al limite del surreale.

DAL 6 AL 29 MARZO 2026 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

TRUCULENTUS

di T. M. Plauto

Adattamento e Regia Vincenzo Zingaro

Con Annalena Lombardi, Piero Sarpa, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Laura De Angelis, Fabrizio Passerini, Maurizio Castè

Musiche Giovanni Zappalorto – Costumi Emiliana Di Rubbo – Scene Emilio Ortu Lieto e Vincenzo Zingaro – Disegno luci Giovanna Venzi

Considerata da Plauto uno dei suoi capolavori, la commedia è stata raramente rappresentata. L’originale riscrittura di Vincenzo Zingaro trasferisce la vicenda alla fine degli anni ’30, in Sicilia, dove i personaggi plautini si trasformano in ritratti familiari, dando vita ad un affresco storico di grande impatto emotivo. Una rappresentazione di Plauto davvero unica, divertente e commovente, che ci fa scoprire quanto il commediografo latino sia veramente un nostro contemporaneo.

DAL 9 AL 12 APRILE 2026 – Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

IL POMO DELLA DISCORDIA

di Luana Rondinelli

Regia Nicola Alberto Orofino

Con Barbara Gallo, Egle Doria, Laura Giordani, Luana Rondinelli

La storia dell’occidente comincia dalla guerra di Troia. L’originale scrittura ripercorre in tono brioso le origini del Mito che attribuisce la nascita del conflitto ad Eris, dea della discordia, che lancia alle tre

divinità, Era, Atena e Afrodite, un pomo, con l’incisione “alla più bella”. È la scintilla che costringe le protagoniste, che incarnano archetipi femminili universali, a guardarsi dentro, ad affrontare il buio dell’inconscio. Il Mito si fa specchio interiore, per parlare di noi.

DAL 16 AL 19 APRILE 2026 – Giovedì, Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

L’INFINITO GIACOMO

Vizi e virtù di Giacomo Leopardi

Drammaturgia e Regia Giuseppe Argirò

Con Giuseppe Pambieri

Musiche di Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Dvořàk

La scoperta di un Leopardi inedito, genio precoce, adolescente inquieto, amante appassionato e uomo che aveva il coraggio di guardare la realtà accettando il dolore senza compromessi, è al centro di questo viaggio, attraverso le sue opere più celebri: l’Epistolario, lo Zibaldone, gli scritti filosofici e politici, le Operette Morali e i Canti. Il ritratto di un’artista senza confini, al di là di ogni regola, creatore di eterna bellezza che, pur vulnerabile, schivo e introverso, è pervaso da un desiderio inesauribile di vita.

DALL’8 AL 17 MAGGIO 2026 – Venerdì e Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17,30

IL MISANTROPO

di Molière

Adattamento e Regia Vincenzo Zingaro

Con Vincenzo Zingaro

e con Giovanni Ribò, Fabrizio Passerini, Rocco Militano, Laura De Angelis, Piero Sarpa, Sina Sebastiani

Musiche Giovanni Zappalorto – Costumi Emiliana Di Rubbo – Disegno luci Giovanna Venzi

Vincenzo Zingaro si cimenta in una delle più grandi commedie di tutti i tempi, IL MISANTROPO, l’opera più amara di Molière. Un capolavoro di drammaturgia che scandaglia l’animo umano con straordinaria sensibilità. Un inno alla sincerità e alla purezza contro il perbenismo, la superficialità e la corruzione. Alceste, il protagonista, incarnando l’utopia di un mondo più giusto e vero, ci fa riflettere sulla difficoltà dei rapporti dell’individuo con i propri simili, con la società, con la persona amata.

____________________________________________________________________________

31 OTTOBRE e 1° NOVEMBRE 2025 – Venerdì ore 19,00 e Sabato ore 17,00

MALEFICA E LA STORIA DELLA BELLA ADDORMENTATA

Testo e Regia Flavio Marigliani

Con Valeria Nardella, Alessandro Lo Piccolo, Alessandro Scaretti, Silvia Monasterio, Gloria Ubaldi, Serena Savasta

Musiche Antonio Cicognara – Coreografie Valeria Iacampo – Scenografie Emiliano Marini – Costumi Giulia Baldi, Chiara Aquilani

Nel regno di Henbane c’è una grande festa per la nascita della principessa Aurora. La fata Malefica, esclusa dai festeggiamenti, lancia un terribile incantesimo sulla neonata: solo il bacio del vero amore potrà spezzare il sortilegio e sanare l’odio di Malefica verso Re Stefano. La fiaba è raccontata dal punto di vista di Malefica, con una trama intensa arricchita da coreografie e canzoni originali.

6 GENNAIO 2026 ore 17,00

SPECIALE EPIFANIA

IL REGNO GHIACCIATO

Testo e Regia Valeria Nardella

Con Silvia Monasterio, Marco Alberto Marchetti, Roberto Giannuzzi, Paolo Cives, Gloria Ubaldi

Musiche Antonio Cicognara – Coreografie Paolo Cives – Costumi Giulia Balbi, Chiara Aquilani – Scenografie Emiliano Marini

Lo spettacolo racconta il legame profondo tra le sorelle Elsa e Anna, divise da un potere magico fuori controllo. Quando Elsa fugge per paura di fare del male al suo popolo, Anna parte alla sua ricerca affrontando un viaggio pieno di magia, nuove amicizie e avventure. Uno spettacolo emozionante che celebra l’amore in tutte le sue forme.

DAL 24 AL 26 APRILE 2026 – Venerdì ore 21,00 – Sabato e Domenica ore 17,00

LA MALEDIZIONE DEI CARAIBI – IL FORZIERE DI DAVY JONES

di Yuri Napoli

Regia Valeria Nardella

Con Maurizio Semeraro, Matteo Milani, Valeria Nardella, Simone Ruggiero, Alice Tempesta, Marco Alberto Marchetti, Alessandro Lo Piccolo, Serena Savasta, Roberto Giannuzzi, Alessandro Scaretti, Francesco Frisioni, Paolo Cives, Fabio Quacquarelli, Gloria Ubaldi

Musiche Emanuele Stracchi – Coreografie Paolo Cives – Scenografie Emiliano Marini – Costumi Giulia Balbi – Trucco Federica Salamone

Nel cuore dei Caraibi del 1700, Jack Sparrow ed Elizabeth Swan si ritrovano coinvolti in un’avventura tra maledizioni, pirati leggendari e segreti del passato. Insieme ad Angelica Teach affrontano Barbossa e Davy Jones per salvare Will Turner e fermare la dea del mare. Un musical epico che fonde azione e atmosfere surreali. Il tutto è arricchito da coreografie, combattimenti scenici e canzoni originali.

____________________________________________________________________________

11 FEBBRAIO 2026 ore 21,00

LE PERCUSSIONI NEL CINEMA – OMAGGIO A ENNIO MORRICONE

Con Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble

I temi famosi della musica da film incisi dal M° Trippitelli, percussionista storico di Ennio Morricone

18 MARZO 2026 ore 21

I TAMBURI DELLA PACE

Con Maurizio Trippitelli Percussion Ensemble

I Tamburi del Senegal e i Tamburellisti di Otranto

Un inno alla PACE, dai tamburi del mondo!

22 APRILE 2026 ore 21

EPIC MUSIC FILM

con la Vero Film Orchestra fondata e diretta dal Mº Dario Vero

Le grandi colonne sonore del cinema mondiale, da JOHN WILLIAMS ad HANS ZIMMER

20 MAGGIO 2026 ore 21

CARMINA BURANA

di Carl Orff

Versione per Coro, Percussioni e strumenti elettronici

______________________________________________________________________________

ABBONAMENTI E CARD

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

€ 156,00 (€ 12,00 a spettacolo)

ABBONAMENTO A 11 SPETTACOLI

€ 143,00 (€ 13,00 a spettacolo)

ABBONAMENTO A 9 SPETTACOLI

€ 126,00 (€ 14,00 a spettacolo)

L’abbonamento è libero (valido tutti i giorni). La data e il posto desiderati devono essere prenotati entro 3 giorni prima della replica scelta, contattando la biglietteria.

CARD LIBERA

10 ingressi € 150,00 (€ 15,00 a ingresso)

8 ingressi € 128,00 (€ 16,00 a ingresso)

6 ingressi € 102,00 (€ 17,00 a ingresso)

4 ingressi € 72,00 (€ 18 a ingresso)

La CARD LIBERA è un carnet di INGRESSI LIBERI utilizzabile per uno o più spettacoli del cartellone della Stagione 2025/2026, da solo o accompagnati, valido per ogni giorno di spettacolo. Lo spettacolo, la data e il posto desiderati devono essere prenotati entro 3 giorni prima della replica scelta, contattando la biglietteria.

Tutti gli abbonamenti e le card ESCLUDONO la serata di Capodanno.

ABBONAMENTO ARCOBALENO FAMILY

3 spettacoli € 39,00 (€ 13,00 a spettacolo)

ABBONAMENTO ARCOBALENO IN MUSICA

4 concerti € 72,00 (€ 18,00 a concerto)

UFFICIO PROMOZIONE (Cral, Gruppi, Associazioni)

Elisabetta Martinelli

Telefono 324.9993008 – e-mail: promozioneteatroarcobaleno@gmail.com

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI

TEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico) Via F. Redi 1/a – 00161 Roma

Tel. 06.4402719 / 06.44248154 – e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.it