In scena da sabato 27 dicembre a domenica 4 gennaio. Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, con Alessandra De Pascalis e Mariano Perrella, Federico Pappalardo, Elisa Franchi, la partecipazione del M° Mario Vicari e la direzione musicale di Giovanni Zappalorto

Il Teatro Arcobaleno (Centro Stabile del Classico), presenta, da sabato 27 dicembre a domenica 4 gennaio C’Era Una Volta Il Night, scritto e diretto da Alessandro Carvaruso, con Alessandra De Pascalis, e con Mariano Perrella, Federico Pappalardo, Elisa Franchi e la partecipazione del M° Mario Vicari, direzione musicale Giovanni Zappalorto. Serata speciale a Capodanno, mercoledì 31 dicembre alle 22,00. Comicità, musica dal vivo e nostalgia: il night club che torna a brillare. Uno spettacolo che riporta in vita l’atmosfera scintillante dei nightclub italiani degli anni ’50 e ’60, tra ironia, poesia e leggerezza. Sul palco si alternano numeri comici, sketch brillanti e momenti musicali che ricreano il gusto e la vitalità di un’epoca in cui la notte era promessa di sogni, flirt e rinascita. A dare corpo e voce a questo mondo è Alessandra De Pascalis con il sostegno di musicisti del calibro del M° Mario Vicari (storico pianista e direttore d’Orchestra di Gigi Proietti) e Mariano Perrella (leader dei Pandemonium) “vecchi volponi da nightclub”, musicisti che hanno calcato quei palchi, testimoni diretti di un tempo in cui l’orchestra era il cuore pulsante della serata, capaci di passare con disinvoltura dalla risata liberatoria al lampo malinconico.Il risultato è una serata raffinata e popolare allo stesso tempo, divertente, nostalgica, trascinante. Uno spettacolo che diverte e commuove, restituendo al pubblico l’eco di un’Italia che scopriva la modernità a passo di danza e a colpi di swing.

TEATRO ARCOBALENO

(Centro Stabile del Classico)

da sabato 27 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2025

SPECIALE CAPODANNO,

MERCOLEDI 31 DICEMBRE 2025 ORE 22,00

C’ERA UNA VOLTA IL NIGHT

Comicità, musica dal vivo e nostalgia: il night club che torna a brillare

Scritto e diretto da Alessandro Carvaruso

Con Alessandra De Pascalis

e con Mariano Perrella, Federico Pappalardo, Elisa Franchi

e la partecipazione del M° Mario Vicari

Direzione musicale Giovanni Zappalorto

Roma, via F. Redi 1/a – Tel. 06.44248154 / 06.4402719

e-mail: info@teatroarcobaleno.it – sito: www.teatroarcobaleno.itTEATRO ARCOBALENO (Centro Stabile del Classico)

Sabato 27 dicembre ore 21,00

domenica 28 dicembre ore 17,30

Venerdì 2 gennaio ore 21,00

Sabato 3 gennaio ore 17,30 e ore 21,00

Domenica 4 gennaio ore 17,30

SERATA SPECIALE CAPODANNO, MERCOLEDI 31 DICEMBRE ORE 22,00

Biglietti: Intero € 23,00 – Ridotto € 19,00 (Over 65, CRAL, Associazioni convenzionate) – Ridotto studenti € 15,00

BIGLIETTO PER LA SERATA DI CAPODANNO: 50 euro