Teatro del Lido di Ostia: Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia. Dal 5 luglio al 7 agosto torna Teatri d’Arrembaggio

Teatri d'Arrembaggio - Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia: dal 5 luglio al 7 agosto ad Ostia il festival multidisciplanare gratuito!

Torna Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare che dal 5 luglio al 7 agosto renderà il Teatro del Lido di Ostia il centro di spettacoli teatrali, musica, scena off, stand up comedy, spettacoli per ragazzi e laboratori creativi totalmente gratuiti…

Ostia: dal 5 luglio al 7 agosto 2022 il Teatro del Lido ospiterà il festival di Teatro, Musica, Scena Off, Stand Up Comedy, Teatro ragazzi e laboratori, Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia. Photo Credits: via HF4

Teatri d’Arrembaggio: dal 5 luglio al 7 agosto

Saranno tanti gli ospiti che nel lungo programma del festival si alteranno per un totale di 10 Piraterie fatte di Teatro, Musica, Scena Off e Stand Up Comedy. Ad esse si uniranno 5 InCanti (Teatro per Ragazzi) e 5 Castelli di Sabbia (laboratori per bambin* e ragazz*).

Il programma dell’edizione 2022: le Piraterie

Si comincia il 5 luglio con le Karma B, che dal palco del Pride portano ad Ostia un vero e proprio viaggio nel mondo drag: Le Dive con qualcosa in più.

Il programma continua il 15 luglio con Io per te come un paracarro di Daniele Parisi; il 22 luglio con Lemon Therapy della Compagnia Quinta Parete; il 29 luglio con il varietà al femminile di 8 artiste per U.G.O..

Tanto spazio anche per una stand up comedy tutta al femminile: vedremo Francesca Puglisi il 9 luglio, Velia Lalli il 16 luglio, Laura Formenti il 23 luglio, Sofia Gottardi il 30 luglio e Chiara Becchimanzi il 6 agosto.

Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia: gli InCanti dell’edizione 2022

Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia continua con gli InCanti del Teatro per Ragazzi, tutte le domeniche alle 19.00 secondo il seguente programma:

10 luglio: I vestiti nuovi dell’imperatore – Teatro Verde

17 luglio: La prima spada e l’ultima scopa – Chien Barbu Mal Rasé

24 luglio – La Gallinella rossa – Compagnia degli Accettella

31 luglio – Lumina – Auriga Teatro

Il programma dell’edizione 2022: i Castelli di Sabbia

I Castelli di Sabbia, infine, si susseguiranno ogni giovedì alle 17: dal flamenco di Giorgia Celli all’inglese drammatizzato di Paola Sacco, dal Teatro a cura di Monika Fabrizi al Teatro d’Oggetti di Francesco Picciotti fino all’arte della Creta di Maria Gabriella D’Alessandro.

Photo Credits: Teatro Verde via HF4