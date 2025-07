Dal 11 luglio al 3 agosto al Teatro del Lido di Ostia, torna Teatri d’Arrembaggio che festeggia il suo decennale con grandi nomi, satira interculturale e show per tutte le età

Dieci anni. Dieci estati di spettacolo, impegno civile, risate intelligenti e poesia urbana. Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia festeggia il suo primo decennio sul litorale romano con un’edizione 2025 che conferma e rilancia la sua missione: portare cultura accessibile, gratuita e di qualità a Ostia, trasformando il Teatro del Lido in una vera e propria nave corsara della scena contemporanea.

Dall’11 luglio al 3 agosto, il festival multidisciplinare ideato da Valdrada torna a solcare le acque della creatività con 16 appuntamenti gratuiti, tra teatro off, stand-up comedy, spettacoli per bambini e laboratori. Un viaggio nel cuore della cultura popolare, fatto di nomi affermati e voci emergenti, nel segno dell’ibridazione e della libertà espressiva.

Leggi anche: — OSTIA TRA APERTURE STRAORDINARIE DEL PARCO ARCHEOLOGICO E AVVISTAMENTI DI TURSIOPI: TUTTO QUELLO CHE PUOI FARE GRATIS IN ESTATE!

Teatri d’Arrembaggio, la rotta alternativa del teatro ma sempre inclusiva

Nato come scommessa nel 2015, Teatri d’Arrembaggio è diventato un punto fermo dello spettacolo estivo romano, attirando in dieci anni quasi 15.000 spettatori con oltre 200 eventi gratuiti. Ha saputo raccontare con coraggio il nostro presente, evitando le scorciatoie del cabaret scontato, e offrendo invece una programmazione colta, ironica, critica e sorprendente.

Negli anni, sul palco del Teatro del Lido sono passati fuoriclasse del teatro ragazzi, stelle della stand-up italiana, artisti internazionali, performer visionari e comici corrosivi. Un’offerta culturale che oggi si intreccia anche con una più ampia rivincita territoriale: quella di Ostia, litorale sospeso tra luci e ombre, oggi proposto come candidato a Patrimonio Unesco.

Il programma 2025: incroci, visioni e risate intelligenti

L’edizione 2025 alza l’asticella e si apre a una stand-up comedy interculturale, che parla di razzismo, radici, identità e conflitti contemporanei. Tra i protagonisti più attesi: Nathan Kiboba, dal successo de Le Iene, con il suo “Simpatico 2.0”; Yoko Yamada e Horea Sas, premiati al Forte dei Marmi, con due spettacoli inediti sull’identità e l’ironia delle origini miste; Chiara Becchimanzi, talento esplosivo della stand-up femminile; Max Paiella, da Il Ruggito del Coniglio con un viaggio musicale nelle fiabe italiane; Laura Kibel, pioniera del Teatro dei Piedi, in un best of che incanta grandi e piccini.

Ogni venerdì, le Piraterie portano il teatro off sotto i riflettori: si va dal varietà burlesque anni ’50 con Giulia Nervi e Jolie Tease, alla drammaturgia contemporanea firmata Mattia Torre e Massimiliano Bruno, passando per l’intenso “Molto dolore per nulla” di Luisa Borini, già vincitore di In-box dal vivo 2024-25.

Le domeniche alle 19, invece, è il momento degli InCanti: spettacoli pensati per bambini e famiglie, ma con la poesia e la profondità che solo il miglior teatro ragazzi sa offrire. Da segnalare anche “Plutone e Proserpina” della compagnia Divisoperzero, e il gran finale con “Ciurma – Pendagli da forca” dei Sea Dogs.

Infine, i Castelli di Sabbia – veri e propri laboratori creativi per giovani corsari dai 5 ai 13 anni – completano l’esperienza: musica, teatro, logica, riciclo e perfino LIS (Lingua dei Segni Italiana) si intrecciano in attività su prenotazione, a cura di artisti e pedagoghi.

Ostia, Teatri d’Arrembaggio: un festival libero, gratuito, necessario

Senza biglietto d’ingresso, ma con un grande cuore. Teatri d’Arrembaggio si conferma anche nel 2025 come un festival popolare nel senso più alto del termine, inclusivo, coraggioso, accessibile, necessario. Un porto sicuro per chi ama il teatro che parla chiaro, che fa ridere e riflettere, che non ha paura di dire la verità.

L’unica regola? Armarsi di immaginazione: sarà lei a guidarci all’arrembaggio!

Foto via Valdrada Teatro