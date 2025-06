Quarant’anni di dedizione, visione e un legame indissolubile con il mondo del vino. È questo il traguardo che Team’s Macoratti, storica agenzia di distribuzione vinicola a Roma e provincia, celebra quest’anno. Fondata nel lontano 1985 da Tito Macoratti, l’azienda è oggi una vera e propria colonna portante nel panorama enologico della Capitale, con oltre 1.600 clienti attivi e un portfolio di più di 60 aziende vinicole provenienti da ogni angolo del mondo.

Guidata con passione dai figli Ilaria e Alessio – quest’ultimo anche responsabile commerciale e amministratore unico – Team’s Macoratti ha scelto un modo unico per festeggiare il suo anniversario: un esclusivo ciclo di otto pranzi itineranti nei migliori ristoranti di Roma. Questi appuntamenti, dedicati ad addetti ai lavori e alla stampa, sono stati l’occasione perfetta non solo per brindare, ma anche per riflettere sull’evoluzione del mercato enologico romano.

L’ultimo di questi eventi si è tenuto lunedì 9 giugno, con un’eccezionale degustazione che ha visto protagonisti vini di Tenuta Ferrata, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, Famiglia Cecchi e Stocco, e Passo delle Tortore. Dai raffinati Champagne Brut Vollereaux e Ribolla Gialla Brut Nature di Stocco, al Metodo Classico e l’Etna Bianco Cèneris di Tenuta Ferrata, fino al Bolgheri Superiore Baia al Vento e allo Chardonnay La Pietra di Folonari, i calici hanno accompagnato un menu ricercato. Seppia con guacamole, tubetti con scorfano, filetto interpretato come un saltimbocca e una selezione di formaggi hanno esaltato le etichette proposte, tra cui Champagne Rosé de Saignée Vollereaux, Greco di Tufo Le Arcaie, Friulano Doghis, Cabreo Il Borgo ed Etna Rosso Frevi.

Cosa Beve Roma? Le Tendenze dal Cuore del Mercato

Grazie alla sua radicata presenza sul territorio e a uno sguardo sempre attento alle dinamiche di mercato, Team’s Macoratti si conferma un osservatorio privilegiato sui gusti dei romani. “Roma è una città bianchista – ha spiegato Alessio Macoratti – predilige vini non locali. Il Vermentino di Sardegna e i bianchi altoatesini sono tra i più richiesti”.

La distribuzione dell’agenzia si articola su due canali strategici: l’Ho.re.ca, presidiato da una squadra di 13 agenti operativi su Roma e provincia e in fase di espansione nel Lazio, e la Gdo (Grande Distribuzione Organizzata), con una presenza solida in Lazio, Toscana, Umbria e nel Centro Italia, anche grazie alla nuova agenzia “Pergola”, dedicata specificamente a questo settore.

Anche per i vini rossi, le preferenze dei romani si sono rivolte fuori regione: “Morellino, Chianti e Bolgheri hanno guidato le scelte del pubblico romano, con l’Abruzzo che è rimasto sempre ben presente grazie alla prossimità geografica e culturale”, ha aggiunto Macoratti. Interessante la crescita del Friuli, con la Ribolla Gialla tra le protagoniste. Nel comparto bollicine, il Prosecco mantiene il primato, ma il Franciacorta ha conquistato negli ultimi anni uno spazio significativo.

Team’s Macoratti ha anche esplorato le nicchie dei vini naturali e dealcolati. “Li trattiamo per completezza d’offerta – ha precisato Macoratti – ma la richiesta resta marginale. I vini dealcolati, in particolare, stanno aumentando di interesse, soprattutto dopo l’introduzione del decreto Salvini.”

Quarant’anni di attività che raccontano una storia di successo, fatta di un’evoluzione costante e un’attenzione mai persa per il contatto umano con ristoratori, produttori, enotecari e, naturalmente, con la città di Roma stessa.