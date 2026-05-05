Roma si prepara ad accendere i riflettori sul gusto con Taste of Roma 2026, e tra le novità più interessanti di questa edizione c’è il debutto di Fattoria Latte Sano, realtà storica capitolina pronta a raccontare il proprio lato più gourmet.

Dal 6 al 10 maggio 2026, nella suggestiva cornice del Gazometro, il celebre food festival torna con cinque giorni dedicati all’alta cucina accessibile, tra degustazioni, masterclass e incontri con oltre 20 chef, tra grandi firme e giovani promesse della ristorazione romana.

Non solo latte: il volto gourmet di Fattoria Latte Sano

Leader del latte fresco nel Lazio e tra i principali player italiani, Fattoria Latte Sano va oltre il consumo quotidiano e si afferma sempre più come partner dell’alta ristorazione. Durante la manifestazione, i suoi prodotti, latte, panna, burro, mascarpone e fiordilatte, saranno protagonisti nelle cucine di chef del calibro di Daniele Usai, Angelo Troiani e Nicolò Palescandolo.

Un passaggio naturale ma non scontato per un’azienda tradizionalmente legata al mondo della colazione e delle forniture per bar e pasticcerie, che oggi dimostra come qualità, controlli e filiera possano fare la differenza anche nei piatti gourmet.

Masterclass, talk e degustazioni: il pubblico protagonista

Non solo ingredienti: Fattoria Latte Sano sarà presente a Taste of Roma anche con un ricco calendario di esperienze. Cinque masterclass dedicate a gelateria, cucina, pasticceria, pizzeria e mixology permetteranno ai partecipanti di “mettere le mani in pasta” insieme a professionisti del settore come il maestro gelatiere Stefano Ferrara, lo chef Davide Del Duca, il pastry chef Marco Fontana, il pizzaiolo Daniele Di Grazia e il bartender Fabiano Bucci.

Spazio anche al confronto con talk dedicati alla filiera corta e alle nuove frontiere del packaging sostenibile, temi sempre più centrali nel mondo agroalimentare.

Filiera, sostenibilità e innovazione

«Eventi come Taste rappresentano un’occasione preziosa per raccontare il nostro impegno verso una filiera corta e un packaging sempre più attento all’ambiente», spiega Simone Aiuti, vice direttore dell’azienda.

Un impegno condiviso anche dal reparto marketing: «Partecipare in diverse vesti ci permette di mostrare l’eclettismo dell’azienda, capace di supportare gli chef ma anche di formare e coinvolgere il pubblico», sottolinea Tiziana Belocchi.

A Taste of Roma ogni ingrediente diventa racconto, esperienza e sperimentazione. E proprio qui i prodotti di Fattoria Latte Sano trovano una nuova dimensione: da simbolo della colazione italiana a protagonisti della cucina d’autore.

Un debutto che segna un’evoluzione importante: il latte laziale non è più solo quotidianità, ma anche creatività, territorio e alta gastronomia. E al Gazometro, per cinque giorni, sarà possibile assaggiarlo in forme completamente nuove.