Toto Wolff ha paragonato la guida di un tassista di Roma allo stile di Max Verstappen, relativamente al comportamento del campione del mondo nel GP di Spagna, considerando la conduzione del romano spericolata e aggressiva. La risposta da parte dei tassisti della Capitale non si è fatta attendere.

La risposta dei tassisti di Roma

La battuta di Toto Wolf, manager della mercedes, ha toccato profondamente Loreno Bittarelli, presidente di un’associazione di tassisti di Roma, che ha spiegato all’agenzia di stampa austriaca OE24: “Siamo meglio dei piloti di Formula 1, che non durerebbero un’ora nel traffico cittadino di Roma. Guidiamo tra cantieri, motociclette, monopattini elettrici e bus turistici. Roma è una giungla, molto peggio di un circuito di Formula 1″.

Inoltre qualcun altro ha tenuto a specificare che nessuno vuole fare incidenti, quindi, tutti i tassisti sono sempre attenti a come muoversi nonostante i continui pericoli della città.

“Guidiamo come la Mercedes visto che va a 30 all’ora come noi”, ha riferito, invece, il coordinatore taxi Filt-Cgil Nicola Di Giacobbe all’edizione online del Corriere della Sera della sezione di Roma.

Chi è Toto Wolff

Toto Wolff sa di certo di cosa sta parlando quando fa riferimento alla guida spericolata dei tassisti. Fin dagli anni 90 è entrato a fare parte del mondo dei motori, iniziando la sua carriera negli sport motoristici nella Formula Ford austriaca.

Nel 1994 ha vinto la 24 Ore del Nürburgring nella categoria di cui faceva parte. Per un periodo, poi, si è allontanato dal mondo dei motori a causa di un gap finanziario per poi tornare come pilota amatoriale. Wolff si è classificato secondo nel Campionato austriaco di rally nel 2006 e nello stesso anno ha vinto anche la 24 Ore di Dubai del 2006. Ha poi lavorato come istruttore presso la Walter Lechner Racing School e nel 2009 è diventato detentore del record sul giro di 7:03 del Nürburgring Nordschleife su una Porsche 997 GT3 RSR.

