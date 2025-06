Tananai si esibirà a Rock in Roma in concerto: scopriamo tutti i dettagli sull’evento tanto atteso

E’ uno dei cantanti più in voga del momento, il suo fascino e il suo talento lo rendono un artista unico. E’ da poco uscito il suo ultimo brano intitolato Bella Madonnina che ha già conquistato tutti con quel ritmo che ti entra in testa e non ti lascia più. Lo vedremo presto sul palco di Rock in Roma, è tutto pronto per il concerto di Tananai e noi siamo qui a svelarvi qualche dettaglio sull’evento.

Tananai a Rock in Roma: i brani in scaletta

Tananai è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, sarà per il suo modo di fare e quell’atteggiamento ribelle ma allo stesso tempo sensibile o per le sue canzoni dal significato profondo e una melodia difficile da dimenticare.

Il 19 giugno 2025 si esibirà a Rock in Roma per poi dare il via al tour in tutta Italia per l’estate. La scaletta dei brani è ancora in lavorazione ma ci sono buone probabilità che includa le seguenti canzoni:

Tango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Leggi anche: — Rock in Roma 2025: il programma, gli artisti nazionali e internazionali e i biglietti

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Rave, eclissi

Esagerata

Storie brevi

Sesso occasionale

10k scale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Radiohead

Abissale

Dopo il concerto all’Ippodromo delle Capannelle previsto per il 19 giugno 2025, Tananai raggiungerà Torino il 10 luglio 2025, a seguire Ferrara l’11 luglio 2025, il 18 luglio 2025 a Servigliano (FM), 19 luglio 2025 a Francavilla (CH), 25 luglio 2025 a Genova, 5 agosto 2025 a Lecce, 6 agosto 2025 a Barletta (BT),

8 agosto 2025 a Palermo, 9 agosto 2025 a Catania, 13 agosto 2025 a Cinquale (MS) – Arena della Versilia,

5 settembre 2025 a Milano.

Bella Madonnina, l’ultimo brano di Tananai

Il brano Bella Madonnina è l’ultima canzone scritta e cantata da Tananai, uscita il 6 giugno 2025. Si tratta di una storia vera, che l’artista avrebbe vissuto in prima persona qualche tempo fa. Madonnina è la metafora di una figura che in una serata senza senso appare davanti al protagonista e inizia a dialogare con lui.