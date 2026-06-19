A Roma siamo abituati a pensare che i grandi piatti siano sempre gli stessi: carbonara, amatriciana, cacio e pepe. Poi capita di sedersi a tavola e restare spiazzati da qualcosa di molto più semplice, almeno all’apparenza!

È successo così da Osare, il ristorante in via Alessandria 104, dove un piatto quasi disarmante nella sua essenzialità sta diventando, giorno dopo giorno, una vera ossessione per clienti e addetti ai lavori: il tagliolino burro e alici firmato dallo chef Michele Giovannini.

Sì, burro e alici. Ma non come lo immaginate.

L’idea di trasformarlo in un signature dish nasce quasi per caso, come racconta Davide Nasso, proprietario del locale: “Quando abbiamo aperto, lo chef Giovannini ci ha proposto il tagliolino burro e alici e lo abbiamo sfidato dicendo: o lo fai al top oppure non lo inseriamo nel menù. Lui ha tirato fuori un tagliolino tirato a mano spettacolare, unito a un’alice di Sicilia di altissima qualità”.

La sfida, a quanto pare, è stata vinta.

Per mesi il piatto è rimasto un fuori menù, quasi un piccolo segreto riservato a chi sapeva cosa chiedere. Oggi invece è entrato ufficialmente in carta, con un obiettivo preciso: diventare quel piatto per cui si va apposta da Osare.

E in effetti a Roma, strano ma vero, il tagliolino burro e alici non ha ancora una casa riconosciuta. Un piatto che molti chef conoscono e rispettano, ma che non appartiene davvero a nessuno. Ed è proprio in questo spazio che Osare vuole inserirsi.

La forza del piatto sta tutta nella tecnica. La pasta fresca è un piccolo esercizio di alta cucina: ben 19 tuorli per un impasto ricco, vellutato e quasi setoso, lavorato a mano e lasciato riposare prima di diventare sottilissimi tagliolini. Poi arriva la crema: burro ammorbidito, alici sott’olio e colatura di alici, frullati fino a ottenere una consistenza liscia e avvolgente.

Pochi ingredienti, nessuna scorciatoia.

Il risultato? Un equilibrio quasi perfetto tra grasso, sapidità e profondità marina. Un piatto che sembra comfort food ma ha il rigore di una preparazione chirurgica.

E forse è proprio questo il suo punto di forza: prendere qualcosa di universalmente comprensibile e trasformarlo in esperienza gastronomica.

In una città dove ogni piatto iconico ha già il suo tempio, Osare prova così a ritagliarsi il suo spazio con una proposta controcorrente. Perché a volte, per sorprendere davvero, non serve inventare niente. Basta fare benissimo quello che tutti credono di conoscere.