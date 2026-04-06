Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, la giornata di Pasquetta rappresenta per molti romani l’occasione perfetta per organizzare un pranzo all’aperto, una grigliata improvvisata o una gita fuori porta. Proprio per questo motivo, gran parte dei supermercati aperti a Roma e dei centri commerciali riapre, seppur con orari festivi o ridotti.

Chi ha bisogno di fare spesa a Pasquetta – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città.

Supermercati aperti a Pasquetta a Roma

Nella giornata di oggi, molte delle principali catene della grande distribuzione sono operative, anche se con orari ridotti.

Tra i punti di riferimento troviamo Conad, che apre con orari variabili a seconda del quartiere, ideale per una spesa veloce. Apertura più ampia invece per Esselunga, generalmente attiva dalle 8:00 alle 20:00.

Anche Pam Panorama e Pam Local garantiscono un buon servizio durante la giornata, con fasce orarie indicativamente dalle 9:00 alle 21:00, risultando tra le soluzioni più flessibili.

Per chi cerca convenienza, sono aperti anche i discount aperti a Roma come Lidl (8:00–20:30), MD e Aldi, anche se per questi ultimi è consigliabile verificare il singolo punto vendita.

Non mancano poi insegne molto diffuse a Roma come Todis, Eurospin, Pewex, Tuodì e Decò, spesso aperte soprattutto nella fascia mattutina.

Da segnalare anche Famila, con orari variabili, e gli ipermercati Panorama, come quello di Roma Est, che osservano un orario più esteso (8:30–22:00), ideale per chi preferisce fare la spesa nel pomeriggio o in serata.

In ogni caso, trattandosi di una giornata festiva, è sempre consigliabile controllare online gli orari aggiornati del supermercato di zona.

Centri commerciali aperti a Pasquetta a Roma

Per chi invece preferisce unire shopping e tempo libero, alcuni centri commerciali a Roma sono aperti oggi con orari festivi simili a quelli della domenica.

Tra i più frequentati c’è Centro Commerciale Porta di Roma, sarà chiusa la Galleria Commerciale mentre resta aperto il Cinema UCI: aperto dalle 10:00 alle 3:30

Mentre per il Centro Commerciale Roma Est il 6 aprile – Pasquetta seguirà questi orari:

Galleria: aperta.

Panorama: aperto dalle ore 09.00 alle 20.00.

UCI Cinemas: aperto.

Area food: seguirà gli orari dei singoli ristoranti.

A sud della città, Euroma2 accoglie i visitatori dalle 10:00 alle 21:00 (ristorazione fino alle 22:00), come anche il Maximo Shopping Center che resterà aperto dalle 10 alle 21 per festeggiare Pasquetta con una giornata all’insegna di shopping, divertimento e tante esperienze da vivere in compagnia.

Nella zona di Fiumicino, resta una valida opzione The WOW Side (ex Parco Leonardo) e Da Vinci Village, entrambi aperti fino alle 21:00 e particolarmente apprezzati per lo shopping all’aperto.

Lunedì 6 Aprile il Centro Commerciale Tiburtino resta chiuso ad eccezione del punto vendita OBI che sarà APERTO dalle 9:00 alle 20:00.

La Pasquetta a Roma si conferma quindi una giornata dinamica, in cui non mancano le possibilità per organizzarsi anche all’ultimo minuto. Che si tratti di acquistare il necessario per una gita fuori porta o di trascorrere qualche ora in relax tra negozi e ristoranti, le opzioni non mancano.

Con la maggior parte delle attività aperte, seppur con orari festivi, la Capitale offre un buon equilibrio tra servizi e tempo libero, permettendo a cittadini e turisti di vivere appieno la giornata.

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