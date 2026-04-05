Oggi, domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta), supermercati e centri commerciali a Roma osservano orari modificati per le festività. Se da un lato la domenica di Pasqua è caratterizzata da chiusure quasi totali, nella giornata di Pasquetta molte attività riaprono per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto, ideali per pranzi, grigliate e gite fuori porta.
Supermercati aperti
In generale, tutti i supermercati restano chiusi a Pasqua, mentre a Pasquetta riaprono con orari spesso ridotti o festivi (variabili da punto vendita a punto vendita).
Ecco le principali catene:
Conad: Pasqua chiuso – Pasquetta aperto con orario ridotto
Coop / Ipercoop: Pasqua chiuso – Pasquetta generalmente chiuso (rare eccezioni)
Esselunga: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:00–20:00
Pam / Pam Local: Pasqua chiuso – Pasquetta 9:00–21:00
Lidl: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:00–20:30
Famila: Pasqua chiuso – Pasquetta orari variabili
MD: Pasqua chiuso – Pasquetta aperto in alcuni punti vendita
Aldi: Pasqua chiuso – Pasquetta aperture selezionate
NaturaSì: Pasqua chiuso – Pasquetta generalmente chiuso
Panorama: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:30–22:00 (es. Roma Est)
Todis, Eurospin, Pewex, Tuodì, Decò, Triscount: Pasqua chiuso – Pasquetta con aperture e orari variabili (spesso solo mattina)
Si consiglia sempre di verificare online l’orario del proprio punto vendita prima di uscire.
Centri commerciali aperti
Anche per i centri commerciali vale la stessa regola:
- Pasqua (5 aprile): tutti chiusi
- Pasquetta (6 aprile): quasi tutti aperti con orari simili alla domenica
Ecco i principali a Roma:
- Porta di Roma: 10:00–22:00
- Roma Est: 10:00–22:00
- Euroma2: 10:00–21:00 (ristorazione fino alle 22:00)
- Maximo: 10:00–21:00
- Parco Leonardo: 10:00–22:00
- Da Vinci Village: 10:00–22:00
- GranRoma: 9:30–20:30 (ristoranti fino alle 22:00)
- Aura: 10:00–21:00
- I Granai: 10:00–20:00
- La Romanina: 10:00–20:30
- Anagnina, Casilino, Tor Vergata: 10:00–20:00
- Happio: 10:00–20:30
- Tiburtino: 10:00–21:00
- Le Torri: 10:00–20:00
Buona Pasqua a tutti
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