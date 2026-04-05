Oggi, domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedì 6 aprile 2026 (Pasquetta), supermercati e centri commerciali a Roma osservano orari modificati per le festività. Se da un lato la domenica di Pasqua è caratterizzata da chiusure quasi totali, nella giornata di Pasquetta molte attività riaprono per consentire gli acquisti dell’ultimo minuto, ideali per pranzi, grigliate e gite fuori porta.

Supermercati aperti

In generale, tutti i supermercati restano chiusi a Pasqua, mentre a Pasquetta riaprono con orari spesso ridotti o festivi (variabili da punto vendita a punto vendita).

Ecco le principali catene:

Conad: Pasqua chiuso – Pasquetta aperto con orario ridotto

Coop / Ipercoop: Pasqua chiuso – Pasquetta generalmente chiuso (rare eccezioni)

Esselunga: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:00–20:00

Pam / Pam Local: Pasqua chiuso – Pasquetta 9:00–21:00

Lidl: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:00–20:30

Famila: Pasqua chiuso – Pasquetta orari variabili

MD: Pasqua chiuso – Pasquetta aperto in alcuni punti vendita

Aldi: Pasqua chiuso – Pasquetta aperture selezionate

NaturaSì: Pasqua chiuso – Pasquetta generalmente chiuso

Panorama: Pasqua chiuso – Pasquetta 8:30–22:00 (es. Roma Est)

Todis, Eurospin, Pewex, Tuodì, Decò, Triscount: Pasqua chiuso – Pasquetta con aperture e orari variabili (spesso solo mattina)

Si consiglia sempre di verificare online l’orario del proprio punto vendita prima di uscire.

Centri commerciali aperti

Anche per i centri commerciali vale la stessa regola:

Pasqua (5 aprile) : tutti chiusi

: tutti chiusi Pasquetta (6 aprile): quasi tutti aperti con orari simili alla domenica

Ecco i principali a Roma:

Porta di Roma : 10:00–22:00

: 10:00–22:00 Roma Est : 10:00–22:00

: 10:00–22:00 Euroma2 : 10:00–21:00 (ristorazione fino alle 22:00)

: 10:00–21:00 (ristorazione fino alle 22:00) Maximo : 10:00–21:00

: 10:00–21:00 Parco Leonardo : 10:00–22:00

: 10:00–22:00 Da Vinci Village : 10:00–22:00

: 10:00–22:00 GranRoma : 9:30–20:30 (ristoranti fino alle 22:00)

: 9:30–20:30 (ristoranti fino alle 22:00) Aura : 10:00–21:00

: 10:00–21:00 I Granai : 10:00–20:00

: 10:00–20:00 La Romanina : 10:00–20:30

: 10:00–20:30 Anagnina, Casilino, Tor Vergata : 10:00–20:00

: 10:00–20:00 Happio : 10:00–20:30

: 10:00–20:30 Tiburtino : 10:00–21:00

: 10:00–21:00 Le Torri: 10:00–20:00

Buona Pasqua a tutti

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