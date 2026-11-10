Supermagic Impossibile 2027 porta a Roma e Milano la 23ª edizione del più grande spettacolo di magia d’Europa: illusionisti da record, effetti speciali e un viaggio oltre i confini della realtà.

Supermagic Impossibile 2027, la magia conquista Roma e Milano

Il più grande spettacolo di magia d’Europa torna in scena con Supermagic Impossibile, 23ª edizione del format ideato da Remo Pannain. Dal 21 gennaio al 7 febbraio 2027 lo show sarà in cartellone all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per poi approdare dal 12 al 14 febbraio al Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

Un cast internazionale per un viaggio oltre l’impossibile

Supermagic Impossibile riunisce alcuni tra i migliori illusionisti del mondo in uno straordinario viaggio oltre i confini della realtà possibile. In scena ci saranno grandi illusioni, trasformismo, manipolazione, numeri poetici e momenti di comicità, per oltre due ore di spettacolo pensato per stupire adulti e bambini.

Nel cast spiccano nomi come Mag Marin (campione spagnolo d’illusionismo), Josephine Lee (pluripremiata illusionista britannica), André Blake (vicecampione tedesco d’illusionismo), Read Chang (vicecampione del mondo di magia), i trasformisti da Guinness dei primati Sos & Victoria, Charlie Mag (campione europeo di magia) e l’italiano Raffaello Corti, l’anti-prestigiatore di Faccestamagia, affiancati da altri talenti internazionali.

Con 130 artisti di fama mondiale e oltre 300.000 spettatori nelle precedenti 22 edizioni, Supermagic si conferma uno spettacolo unico nel suo genere, riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Migliore spettacolo di magia”.

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Orari, informazioni e biglietti

All’Auditorium della Conciliazione di Roma (Via della Conciliazione 4) le rappresentazioni sono previste dal lunedì al venerdì alle ore 21:00, il sabato alle 16:00 e 21:00, la domenica alle 15:00 e 18:30.

Al Teatro Repower di Assago (Via Giuseppe di Vittorio 6, area Milano) lo spettacolo andrà in scena il venerdì alle 21:00, il sabato alle 16:00 e 21:00, la domenica alle 15:00 e 18:30. La nuova edizione presenta un cast completamente rinnovato con oltre 18 artisti, per un’esperienza teatrale immersiva fatta di effetti speciali, sorprendenti giochi di luce e un ritmo serrato di numeri spettacolari.

Un’esperienza di meraviglia per tutta la famiglia

Supermagic Impossibile non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza pensata per restituire tutta la forza della magia dal vivo: un universo sospeso tra ciò che conosciamo e ciò che non riusciamo a spiegare, dove i sogni sembrano trasformarsi in realtà. Tra grandi illusioni, momenti di poesia e risate, la nuova edizione promette di far riscoprire agli adulti il piacere di lasciarsi sorprendere e di regalare ai più piccoli autentici istanti di meraviglia.

* Pagina ufficiale dello spettacolo: https://www.supermagic.it/supermagic-impossibile-2027

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Foto: Ufficio Stampa