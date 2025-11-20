Dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa la capitale europea dell’illusionismo con Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande e premiato spettacolo di magia d’Europa. Un appuntamento attesissimo che, ogni anno, trasforma il teatro in un viaggio tra sogno, meraviglia e impossibile.

Un cast straordinario di star internazionali della magia

Per questa nuova edizione, Supermagic riunisce sul palco alcuni dei più grandi illusionisti del pianeta, un vero dream team della magia mondiale:

Darcy Oake – Canada – L’illusionista più innovativo della sua generazione

Maurice Grange – Germania – Campione europeo di manipolazione

Xavier Mortimer – Francia – Maestro dell’illusionismo poetico e visionario

Jay Niemi & Jade – Finlandia – Prestigiatori eleganti e sofisticati

Topas – Germania – Due volte campione del mondo

Paolo Carta & Sara – Italia – Migliori illusionisti creativo

Jimmy Delp – Francia – Prestigiatore comico dal tocco surreale

Matteo Fraziano – Italia – Vincitore di Tu sì que vales

E altri eccezionali performer pronti a sorprendere con magie mai viste prima.

La nuova edizione di Supermagic è pensata come un percorso attraverso i quattro elementi, trasformati in spettacolo grazie a illusioni sorprendenti, effetti speciali, momenti poetici e numeri dai ritmi mozzafiato.

Per oltre due ore, adulti e bambini saranno immersi in un universo sospeso tra realtà e immaginazione, guidati da artisti che sembrano veri custodi di poteri ancestrali capaci di evocare il fuoco, l’acqua, l’aria e la terra.

Con più di 280.000 spettatori nelle precedenti edizioni e 130 artisti di fama mondiale saliti sul suo palco, Supermagic è riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Miglior spettacolo internazionale di magia”.

Un traguardo che conferma la sua unicità: uno show spesso imitato, mai eguagliato, capace di emozionare ogni generazione.

Un regalo di Natale perfetto per grandi e piccoli

Supermagic Elementi non è solo intrattenimento: è un’esperienza pensata per far riscoprire la meraviglia agli adulti e affascinare i più piccoli. Un evento ideale per famiglie, appassionati e per chi cerca un momento speciale da vivere a teatro.

Info e biglietti

Tutte le info > https://www.supermagic.it/supermagic-elementi-2026

Biglietti da 26€

Biglietteria online Ticketone.it – 892.101

Auditorium della Conciliazione • Via della Conciliazione, 4 – Roma

Rappresentazioni da lunedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 15:00 e 18:30

Prenotazione gruppi e disabili biglietti@supermagic.it • +39 3516794272 dal lunedì al venerdì 16:00-20:00