Da oggi, 22 gennaio, fino all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa ufficialmente la capitale europea dell’illusionismo con Supermagic Elementi, la 22ª edizione del più grande e premiato spettacolo di magia d’Europa. Un appuntamento attesissimo che, anche quest’anno, trasforma il teatro in un viaggio straordinario tra sogno, meraviglia e impossibile.

Un cast straordinario di star internazionali della magia

Per questa nuova edizione, Supermagic porta sul palco un cast d’eccezione, riunendo alcuni tra i più grandi illusionisti del panorama mondiale, veri e propri maestri dell’arte magica:

Darcy Oake (Canada) – L’illusionista più innovativo della sua generazione

(Canada) – L’illusionista più innovativo della sua generazione Maurice Grange (Germania) – Campione europeo di manipolazione

(Germania) – Campione europeo di manipolazione Xavier Mortimer (Francia) – Maestro dell’illusionismo poetico e visionario

(Francia) – Maestro dell’illusionismo poetico e visionario Jay Niemi & Jade (Finlandia) – Prestigiatori eleganti e sofisticati

(Finlandia) – Prestigiatori eleganti e sofisticati Topas (Germania) – Due volte campione del mondo

(Germania) – Due volte campione del mondo Paolo Carta & Sara (Italia) – Tra i più apprezzati illusionisti creativi

(Italia) – Tra i più apprezzati illusionisti creativi Jimmy Delp (Francia) – Prestigiatore comico dal tocco surreale

(Francia) – Prestigiatore comico dal tocco surreale Matteo Fraziano (Italia) – Vincitore di Tu sì que vales

E molti altri performer pronti a sorprendere il pubblico con numeri e illusioni mai visti prima.

Un viaggio spettacolare tra i quattro elementi

Questa edizione di Supermagic è costruita come un percorso immersivo attraverso i quattro elementi – fuoco, acqua, aria e terra – trasformati in spettacolo grazie a illusioni spettacolari, effetti speciali, momenti poetici e numeri dal ritmo incalzante.

Per oltre due ore, adulti e bambini vengono catapultati in un universo sospeso tra realtà e immaginazione, guidati da artisti che sembrano veri custodi di poteri ancestrali, capaci di evocare le forze della natura.

Con oltre 280.000 spettatori nelle precedenti edizioni e 130 artisti di fama mondiale saliti sul suo palco, Supermagic è riconosciuto dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come “Miglior spettacolo internazionale di magia”.

Un riconoscimento che conferma l’unicità di uno show spesso imitato, mai eguagliato, capace di emozionare e stupire generazioni di spettatori.

INFORMAZIONI UTILI

Biglietteria online Ticketone.it – 892.101

Auditorium della Conciliazione • Via della Conciliazione, 4 – Roma

Rappresentazioni da lunedì al venerdì ore 21:00, sabato ore 16:00 e 21:00, domenica ore 15:00 e 18:30

Prenotazione gruppi e disabili biglietti@supermagic.it • +39 3516794272 dal lunedì al venerdì 16:00-20:00