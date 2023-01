Supermagic 2023, a Roma si torna a sognare ad occhi aperti con uno spettacolo ancora più magico

Uno straordinario viaggio in un mondo sospeso tra logica e fantasia, 2 ore di intrattenimento con un nuovo ed eccezionale cast

Torna a Roma il migliore spettacolo d’illusionismo SUPERMAGIC INCANTESIMI, la 19ª edizione del varietà magico più grande d’Europa. Un evento teatrale unico che approda al TEATRO BRANCACCIO dal 2 al 12 febbraio 2023.

Il nuovo imperdibile spettacolo con i più grandi talenti e campioni internazionali di arte magica, prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti, tra i più famosi al mondo insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza.

Uno spettacolo ancora più magico dei precedenti per far entrare il pubblico in un mondo dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico e sognare ad occhi aperti.

Sorprendenti grandi illusioni ed effetti speciali, momenti poetici e sognanti e irresistibile divertimento renderanno anche questa 19ª edizione di Supermagic un evento memorabile da non perdere.

Uno straordinario viaggio in un mondo sospeso tra logica e fantasia, 2 ore di intrattenimento con un nuovo ed eccezionale cast di oltre 20 artisti, in cui ogni esibizione racconta il desiderio di evasione e di supera-mento della realtà per far sognare gli adulti, ma anche i bambini.

Junwoo Park – Foto Ufficio Stampa

Junwoo Park è un giovanissimo manipolatore sudcoreano, vincitore di numerosi premi e campione mon-diale in carica di manipolazione. Ha recentemente sbalordito anche i giudici e il pubblico di “Britain’s Got Talent” con le sue innovative esibizioni, la sua tecnica eccellente e l’uso originale della musica. Nel suo tra-volgente numero ogni movimento è perfettamente sincronizzato, come se il suono prendesse vita tra le sue mani.

Thommy Ten e Amélie Van Tass – Foto Ufficio Stampa

Thommy Ten e Amélie Van Tass sono un eccezionale duo di mentalisti austriaci, campioni del mondo di mentalismo. Si sono esibiti in tutto il mondo, da Broadway a Las Vegas, con il loro spettacolo e hanno la-sciato a bocca aperta il pubblico in vari programmi televisivi di tutto il mondo tra cui “America’s Got Talent”. Hanno portato il mentalismo ad un altro livello, la loro connessione speciale gli consente loro di eseguire numeri straordinari con abilità mentali uniche. Presenteranno il loro eccellente numero di lettura del pensie-ro dove il pubblico sarà una parte importante dell’indimenticabile esperienza.

Ding Yang – Foto Ufficio Stampa

Ding Yang è una giovane artista cinese premiata anche all’ultimo Campionato Mondiale di Arte Magica. Inizia la sua carriera come acrobata per poi diventare un’innovativa prestigiatrice in grado di creare effetti magici mai visti al mondo prima d’ora, e rivoluzionando il modo in cui i maghi eseguono la magia con le colombe. Un’affascinante e fantastica esibizione per ammirare l’impeccabile abilità tecnica e il suo stile originale.

Tim Silver – Foto Ufficio Stampa

Tim Silver è un giovane illusionista francese, eletto “illusionista dell’anno” dalla FFAP. Con i suoi spettacoli si è esibito in migliaia di palcoscenici ed è apparso numerose volte in televisione, anche come ospite fisso del “Plus Grand Cabaret du Monde”. E’ un artista elegante, dinamico e originale che con le sue illusioni moz-zafiato trasporta il pubblico in un sapiente mix di ritmo, energia e mistero per superare i limiti di ciò che è possibile.

Timo Marc – Foto Ufficio Stampa

Timo Marc è un creativo prestigiatore tedesco, con la sua magia visuale si è esibito in tutto il mondo, vin-cendo numerosi premi internazionali, dal Montecarlo Magic Stars al Siegfried & Roy Award a Las Vegas. La sua esibizione è un’originale combinazione di magia e tecnologia che darà vita alla pittura. Una divertente esperienza spettacolare dove le visioni prendono forma con incredibili illusioni visuali.



Gaetano Triggiano – Foto Ufficio Stampa

Gaetano Triggiano è un brillante illusionista italiano che ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui il Mandrake d’Or a Parigi come migliore illusionista. Con i suoi originali spettacoli ha raccolto successi dall’Europa all’Asia e ha stupito milioni di spettatori anche attraverso le televisioni di tutto il mondo. Un continuo lavoro di perfezionamento, tra ricerca, studio e progettazione, per creare le illusioni più sorpren-denti e far entrare nella sua straordinaria dimensione magica fatta di energia, poesia e stupore.

Samuel – Foto Ufficio Stampa

Samuel è un eccellente ventriloquo italiano, tra i migliori al mondo, vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent. Si è esibito in numerosi spettacoli e trasmissioni televisive con i suoi allegri personaggi e il suo virtuosismo tecnico che gli consente di parlare senza muovere assolutamente le labbra o aprire la bocca. Con il suo eccezionale talento darà vita a simpatici pupazzi che coinvolgeranno e faranno divertire anche trasformando la voce degli spettatori. A “Supermagic Incantesimi” anche la tradizionale partecipazione di Remo Pannain, l’ideatore di Supermagic, con un nuovo coinvolgente e inspiegabile mistero magico.

Supermagic è l’evento magico dell’anno. Uno spettacolo pensato per risvegliare la capacità di lasciarsi sorprendere degli adulti, ma anche per coinvolgere e affascinare i bambini che sono già nel mondo della meraviglia. Nel corso delle 18 precedenti edizioni, Supermagic ha ospitato 110 artisti applauditi da oltre 230.000 spettatori.

Supermagic è lo spettacolo di magia e d’illusionismo con più infruttuosi tentativi di imitazione.

L’Oscar della Magia

Supermagic si è aggiudicato il riconoscimento come “Migliore spettacolo di magia” assegnato dalla “Fédération Internationale des Sociétés Magiques” in quanto offre l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche o che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali.

ESPERIENZA VIP

Immergiti nei segreti di Supermagic e scopri le curiosità del più grande spettacolo d’illusionismo.

• Ingresso in teatro riservato un’ora prima

• Rinfresco di benvenuto

• Spettacolo riservato a distanza ravvicinata

• Visita del palcoscenico e del retropalco guidata da un artista di Supermagic

• Locandina autografata dal cast dello spettacolo

• Un regalo esclusivo da collezionare

Sito web www.supermagic.it/supermagic-incantesimi-2023

Facebook www.facebook.com/SupermagicFestival

Instagram www.instagram.com/SupermagicFestival

Biglietti Supermagic 2023

da 19€ a 109€

Rappresentazioni

Tutti i giorni alle ore 21.00, Sabato ore 16.00 e 21.00, Domenica ore 15.00 e 18.30



Info e prenotazioni

TEATRO BRANCACCIO – Via Merulana, 244 – 00185 Roma

botteghino@teatrobrancaccio.it, 0680687231 oppure WhatsApp 3441455127

da martedì a venerdì dalle 16:00 alle 19:00

Gruppi promozione@teatrobrancaccio.it

Ticketone.it – 892.101

Ufficio Stampa Silvia Signorelli

silvia.signorelli@comunicazioneeservizi.com