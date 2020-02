Supermagic 2020: il grande spettacolo di magia emoziona grandi e piccini

C'è tempo fino al 9 febbraio per assistere a Supermagic 2020 lo straordinario spettacolo di magia e illusionismo in scena al Teatro Olimpico

Un letto sospeso per aria, volatili che appaiono dal nulla e la classica donna segata in due. Sono solo alcuni dei numeri da lasciare senza fiato che prendono vita a Supermagic Illusioni, il più straordinario spettacolo di magia e illusionismo in scena al Teatro Olimpico di Roma fino al 9 febbraio 2020. Uno show emozionante e divertente a cui assistere con tutta la famiglia, per trascorrere una serata all’insegna di un favoloso viaggio nella più sconfinata immaginazione.

Supermagic 2020, il più grande show di magia d’Europa

Se è giunto alla 17esima edizione, un motivo ci sarà. Il successo di Supermagic 2020 sta nelle straordinarie esibizioni dei più grandi artisti della magia e dell’illusionismo provenienti da tutto il mondo.

Solo i migliori sul palco del varietà magico che ogni anno sorprende e conquista il pubblico grazie a performance cariche di suspense, emozioni e sconvolgenti colpi di scena. Otto straordinari numeri che tengono gli spettatori con gli occhi spalancati e il cuore in gola per tutte e due le ore dello show.

Gli artisti internazionali

Il vero segreto di Supermagic 2020 è il gruppo artistico che va in scena. Lo show si avvale infatti dei più grandi professionisti internazionali della magia e dell’illusionismo, destinatari di premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Dal Giappone arriva Den Den, manipolatore dallo straordinario talento che sa dosare tecnica e arte per regalare momenti di vera poesia: provate a non emozionarvi di fronte alle sue colombe di origami. Dal sogno all’incubo il passo è breve con Magus Utopia: niente è come sembra quando va in scena Nightmare. Un’esibizione magica da paura!

C’è magia anche in una dolce storia d’amore, anche quando il più nobile dei sentimenti lega una signora al suo sofà. Parola di Tuttilifamili, coppia di prestigiatori spagnoli. Aguzzate la vista e preparatevi a sorridere con gli esperimenti di Rudy Coby, simpaticissimo illusionista che arriva dagli Stati Uniti. Tenete alta l’attenzione anche quando si esibisce il finlandese Marko Karvo: dove nasconderà mai colombe e pappagalli che appaiono improvvisamente in scena?

Spazio agli italiani

Nel cast di Supermagic 2020 anche una nutrita rappresentanza di artisti italiani che hanno saputo farsi apprezzare in tutto il mondo. Dall’illusionista Paolo Carta e i suoi effetti magici al mentalista Raffaele Scircoli, che controlla pensiero e movimenti, l’Italia è ben rappresentata nello show. Spazio anche ai giovani con Matteo Fraziano, prestigiatore di grande talento destinato a far parlare di sé ancora per molto tempo.

Che Supermagic Illusioni sia il “migliore spettacolo di magia” non lo dicono solo i numerosi spettatori che hanno avuto la fortuna di assistere all’evento ma lo riconosce anche la prestigiosa Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Un bel risultato per Remo Pannain, avvocato penalista appassionato di prestigiazione che ha avuto la brillante idea di ideare uno spettacolo del genere.