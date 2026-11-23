Martedì 24 novembre 2026 torna la Superluna, uno degli appuntamenti astronomici più suggestivi dell’anno. Il nostro satellite naturale apparirà più grande e luminoso del solito, regalando uno spettacolo da osservare alzando gli occhi al cielo. E anche Roma si prepara a celebrare la notte di Luna piena con un’iniziativa speciale: una pedalata notturna dedicata proprio al fascino del nostro satellite.
Superluna del 24 novembre: perché la Luna apparirà più grande?
Ma che cos’è esattamente una Superluna? Il fenomeno si verifica quando la fase di Luna piena coincide con il passaggio del satellite in prossimità del perigeo, ovvero il punto della sua orbita in cui si trova più vicino alla Terra.
La Luna, infatti, non percorre un’orbita perfettamente circolare, ma ellittica. Nel corso del suo viaggio intorno al nostro pianeta alterna quindi momenti di maggiore vicinanza, chiamati perigeo, e momenti di maggiore distanza, conosciuti come apogeo.
Quando la Luna piena si verifica vicino al perigeo, il satellite può apparire fino a circa il 10% più grande e il 30% più luminoso rispetto a una normale Luna piena. Una differenza che non sempre risulta evidente a occhio nudo, ma che contribuisce a rendere questo appuntamento particolarmente affascinante.
A che distanza sarà la Luna dalla Terra il 24 novembre?
La sera di martedì 24 novembre la Luna si troverà a circa 360.000 chilometri dalla Terra, una distanza inferiore rispetto alla media, che è di circa 384.400 chilometri.
Non bisogna aspettarsi un satellite improvvisamente gigantesco: la variazione delle dimensioni apparenti è relativamente contenuta. Tuttavia, quando la Luna si trova bassa sull’orizzonte, può sembrare ancora più grande per effetto di un’illusione ottica.
Per ammirarla al meglio sarà sufficiente scegliere un punto con una buona visuale del cielo, possibilmente lontano da ostacoli e con poco inquinamento luminoso.
A Roma una pedalata di Luna piena il 24 novembre
La Superluna sarà anche l’occasione per vivere Roma in modo diverso. Proprio il 24 novembre, infatti, nella Capitale è in programma una pedalata di Luna piena, un’iniziativa che unisce il piacere di andare in bicicletta all’atmosfera suggestiva di una serata sotto il cielo illuminato dal nostro satellite.
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Un modo originale per trascorrere la serata e riscoprire la città da una prospettiva diversa, approfittando di uno degli appuntamenti astronomici più attesi di novembre.
Quando ci saranno le prossime Superlune?
Quella del 24 novembre non sarà l’unica occasione per ammirare una Luna piena in prossimità del perigeo. Il fenomeno tornerà infatti a ripetersi anche nei due mesi successivi, con altri due appuntamenti da segnare sul calendario:
24 dicembre 2026: la Superluna della Vigilia di Natale, quando la distanza dalla Terra sarà di circa 356.770 chilometri.
22 gennaio 2027: un nuovo appuntamento con la Luna piena vicino al perigeo, a circa 357.664 chilometri dal nostro pianeta.
Tre occasioni consecutive per osservare il cielo e lasciarsi affascinare da uno spettacolo naturale che, ogni volta, riesce a catturare l’attenzione.