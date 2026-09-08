Il Super El Niño potrebbe aumentare i rischi climatici a Roma, tra caldo anomalo, piogge intense ed eventi estremi.

Il fenomeno Super El Niño potrebbe diventare molto forte entro la fine del 2026 e restare attivo fino ai primi mesi del 2027: per Roma non esiste una previsione certa, ma il succedersi degli eventi previsti potrebbe inserirsi in un quadro climatico già fragile, aumentando alcuni rischi. Tra temperature elevate, piogge più irregolari ed eventi estremi, non ci resta che cercare di capire quali sono tra gli scenari da monitorare nei prossimi mesi, soprattutto con un Mediterraneo sempre più caldo.

Super El Niño e Roma: cosa può succedere alle temperature, tra piogge estreme e nuovi rischi per la Capitale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. El Niño è un fenomeno che nasce nel Pacifico tropicale, ma attraverso le cosiddette teleconnessioni atmosferiche può influenzare la circolazione anche a grande distanza. In Europa gli effetti sono però più complessi e meno prevedibili rispetto alle regioni direttamente coinvolte. Per Roma, quindi, non significa automaticamente avere un inverno caldo o un aumento certo delle temperature.

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Il rischio è piuttosto che il suo contributo al riscaldamento globale si sommi a una situazione già anomala. Il Mediterraneo, infatti, si è riscaldato sensibilmente negli ultimi decenni: questo potrebbe rendere più probabili periodi con temperature superiori alla media, anche se non consente di fare previsioni precise per la Capitale.

L’altra incognita riguarda le precipitazioni. Un El Niño molto forte può alterarne la distribuzione e favorire, in alcune aree, episodi più intensi. Per Roma ciò non significa necessariamente più pioggia nell’intero anno: il problema potrebbe essere soprattutto come e in quanto tempo cade.

Un Mediterraneo molto caldo può inoltre fornire maggiore energia e umidità all’atmosfera, contribuendo, quando le condizioni sono favorevoli, a temporali intensi e allagamenti. Il vero rischio, quindi, nasce dalla combinazione tra El Niño, riscaldamento globale, mare caldo e variabilità atmosferica.

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