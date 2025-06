La rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz presenta dal 5 giugno al 6 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale.

Dal 5 giugno al 9 agosto ritorna Summertime, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musica per Roma alla Casa del Jazz che presenta nell’arco di 2 mesi le migliori proposte del jazz contemporaneo italiano e internazionale, dalle stelle emergenti alle nuove tendenze (New Waves), alle grandi orchestre. Il programma di oltre 40 concerti è stato presentato oggi dall’ Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, dall’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci e con la partecipazione straordinaria di Enrico Rava, Paolo Fresu, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto che si esibiranno stasera nell’ omaggio speciale a Chet Baker insieme a Stefano Bollani. Presente anche Teresa Azzaro, direttore artistico della rassegna I Concerti nel Parco. I concerti si susseguiranno nello splendido scenario del parco di Villa Osio a Viale di Porta Ardeatina e tre concerti speciali si svolgeranno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica: Stefano Bollani (13.07), Herbie Hancock 14.07), I Patagarri (29.07). La realizzazione di Summertime 2025 è resa possibile grazie al fondamentale contributo di Banca del Fucino, Main Sponsor della Fondazione Musica per Roma, e al supporto di Radio Monte Carlo, Radio Ufficiale della manifestazione.

Il Ventennale

La Casa del Jazz celebra quest’anno i suoi 20 anni, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per la scena jazz nazionale e internazionale. Un anniversario che rappresenta non solo un traguardo artistico e culturale, ma anche un simbolo di riscatto: è l’unico luogo a Roma e in Italia, un tempo appartenente alla criminalità organizzata, che oggi vive come centro di produzione musicale e diffusione della cultura della legalità. In questi vent’anni ha prevalentemente messo in risalto la ricchissima scena jazz italiana, anche attraverso molte produzioni originali, riservando grande spazio ai giovani musicisti e ospitando alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale, contribuendo alla crescita e alla diffusione del jazz in Italia.

L’inaugurazione all’insegna del mito

L’inaugurazione (6-7 giugno) è affidata a Shades of Chet, un omaggio a Chet Baker con un ensemble stellare che si riunisce dopo 25 anni in esclusiva per i venti anni della Casa del Jazz: Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Un concerto prodotto da Fondazione Musica per Roma che riunisce cinque maestri del jazz italiano per celebrare l’eleganza rivoluzionaria del trombettista americano.

Il Jazz tra tradizione e innovazione, tra classico e sperimentazione

Il calendario di giugno è un viaggio tra tradizione e innovazione. Si parte con Ornettology (9 giugno), tributo a Ornette Coleman del duo che vanta una lunga collaborazione formato dal trombettista Fabrizio Bosso e dal sassofonista Rosario Giuliani. Il 15 giugno la pianista Rita Marcotulli presenta Us and Them, un omaggio ai Pink Floyd. Il giorno dopo è la volta di Cinzia Tedesco che con CrossOver reinterpreta anche brani di Sting e Bob Dylan con un ospite d’eccezione, Maurizio Giammarco.

Seguono due serate doppie all’insegna dei progetti della Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma: il 17 giugno si alternano il trio del pianista Franco D’Andrea e il Tinissima Quartet del sassofonista Francesco Bearzatti con una suite dedicata a Malcolm X diventato anche un concept album da poco ripubblicato in vinile. Il 18 giugno, il vulcanico duo di improvvisatori formato dal pianista e fisarmonicista Antonello Salis e dal chitarrista Paolo Angeli precede uno degli ensemble più longevi del panorama italiano, la Lydian New Call, diretto da Riccardo Brazzale. Il 19 torna l’amatissimo trio romano Doctor 3 formato da Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, mentre il 20 giugno GeGè Telesforo rievoca attraverso la musica il mito del celebre locale romano Big Mama. Il 21 giugno dopo il sold out dello scorso inverno torna la voce inconfondibile di Jany McPherson con il suo trio e il 22 giugno, Stefano Di Battista propone la sua Groove Edition con la voce straordinaria di Kristle Warren. Rugantino Reloaded (24 giugno), è il tributo al genio compositivo di Armando Trovajoli del batterista Roberto Gatto e del pianista Enrico Pieranunzi che reinterpretano in chiave jazz la celebre commedia musicale. Ma Summertime non è solo concerti: Il 24 e il 25 giugno alle 19.30 due lezioni speciali a cura di Ashley Kahn sulle connessioni inedite del jazz: sabato 24 “DAVID BOWIE The Jazz connection” con Paolo Fresu e Luciano Linzi e domenica 25 “STEVIE WONDER The Jazz connection” con Fabrizio Bosso e Luciano Linzi Un super gruppo formato da Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Mattia Barbieri celebra invece un altro mito musicale, Lucio Battisti, con gli arrangiamenti del sassofonista argentino Javier Girotto (27.06). Altri ensemble in programma sono la marching band dei Funk Off (28.06) e il Bruno Tommaso & Barga Jazz Ensemble (29.06) che rende omaggio a uno dei più importanti protagonisti della storia del jazz italiano. Il mese di giugno si chiude con un altro doppio set dei brillanti pianisti Francesca Tandoi e Emmet Cohen (30.06).

Grandi nomi internazionali e la sezione NEWAVES

Luglio si apre a tempo di soul e acid jazz con la celebre e amatissima band degli Incognito (1.07). Il 3 luglio arriva per l’unica data italiana il leggendario bassista quattro volte vincitore del Grammy Award Stanley Clarke con il progetto N 4Ever seguito dal famoso quartetto del sassofonista sotto i riflettori da quattro decenni Branford Marsalis anche lui per l’unica data italiana (8 luglio). Dal 9 al 13 luglio, con un gran finale il 28, torna New Waves, la minirassegna dedicata alle nuove tendenze e alle contaminazioni jazz internazionali che vedrà susseguirsi il cantante, autore, bandleader e produttore José James “1978: Revenge of the dragon” (9.07), la polistrumentista, cantante e cantautrice vincitrice quest’anno di un altro Grammy Award per l’album “No More Water” Meshell Ndegeocello (10.07), il polistrumentista, compositore, curatore, attivista ed educatore proveniente dalla vivace scena di Chicago Isaiah Collier & The Chosen Few (11.07) la visionaria cantante Lady Blackbird che miscela jazz, soul classico, gospel, rock psichedelico e pop per l’unica data italiana (12.07) il focoso duo proveniente da Los Angeles dei Knower (13.07). Il 28 gran finale con il duo delle Cocorosie duo musicale statunitense formato dalle sorelle Bianca Leilani Casady (“Coco”) e Sierra Rose Casady (“Rosie”) che dal 2003 hanno sfornato alcuni tra i dischi più audaci, pericolosi e originali della scena indipendente. Proseguono a luglio gli appuntamenti con i protagonisti della scena internazionale: Il 15 luglio Enrico Rava presenta i suoi Fearless Five, il gruppo con cui ha inciso recentemente un disco per la Parco della Musica Records ottenendo il Top Jazz 2024 come miglior album e formazione. Il giorno dopo è in scena un colosso del sassofono contemporaneo Joe Lovano con il trio del pianista polacco Marcin Wasilewski. Seguono uno dei più talentuosi e originali trombettisti della sua generazione, Ambrose Akinmusire (17 luglio), il superquartetto formato dal contrabbassista Dave Holland, con il sassofonista Chris Potter (19 luglio), il trio del maestro del pianoforte Kenny Barron (21 luglio) e il chitarrista John Scofield che torna con un progetto nuovo, il Long Days Quartet (23 luglio). Il 26 luglio si riunisce un gruppo molto amato, i Quintorigo con il cantante John De Leo, il 27 luglio il trombettista Paolo Fresu, il fisarmonicista Richard Galliano e il pianista Jan Lundgren combinano jazz e sound mediterraneo nel progetto “Mare Nostrum IV”. Il 29 luglio la celebre formazione vocale dei Take Six incontra la Medit Orchestra diretta da Angelo Valori. Il 31 luglio atteso ritorno del duo Javier Girotto & Fabrizio Bosso con il loro coinvolgente “Latin Mood”. La rassegna prosegue ancora fino al 9 agosto con il pianista e vocalist, grande interprete di sonorità soul, jazz, pop e swing Raphael Gualazzi (1.08), il pianista Danilo Rea con la ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani, l’orchestra prodotta dalla Fondazione Musica per Roma con due dischi all’attivo, per un nuovo progetto inedito (2.08); il sassofonista Joshua Redman, figlio del leggendario sassofonista Dewey Redman per l’unica data italiana (3.08), il progetto “Mesa – The Table of Music” ovvero l’incontro tra il sassofonista e compositore sardo Enzo Favata ed il vibrafonista etiope Mulatu Astatke (4.08). Ancora ultimi fuochi d’artificio con l’energia travolgente dei Fearless Flyers, superband formata dai chitarristi Cory Wong e Mark Lettieri, dal bassista Joe Dart e dal batterista Nate Smith (7.08); con il produttore e dj Shablo accompagnato da tre musicisti e performer d’eccezione: Tormento, Joshua e Mimì. Gran finale con Grande Orchestra Avion Travel & Medit Orchestra diretta da Angelo Valori (9.07).

I concerti nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica

Tre concerti speciali di Summertime 2025 si svolgeranno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Stefano Bollani che presenta un progetto nuovo in quintetto (13.07), la leggenda e icona della storia del jazz, il pianista Herbie Hancock (14.07), I Patagarri (29.07), band milanese caratterizzata dal suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente.

I Concerti nel Parco

La XXXV edizione del Festival I Concerti nel Parco a Casa del Jazz dal 2 luglio al 5 agosto 2025 presenta un cartellone come sempre all’insegna della novità e differenziazione dell’offerta culturale nel segno della commistione tra generi diversi. Tre nuove produzioni del festival presentate in prima assoluta: 04/07 “Filosofà Disquisizioni comiche da divano” con Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Matteo Saudino con le musiche di Paolo Damiani;18/07 “Pierino il Lupo e altre storie con Orchestra Papillon e Alice Lupparelli; 20/07 “Maddalena sono io” con Irene Maiorino, su testo di Emmanuel Exitu, musiche di Paolo Vivaldi, videoproiezioni di Franco Sorichetti; ed altri spettacoli in ospitalità in prima nazionale o prima a Roma. Nel programma figurano nomi noti di calibro internazionale, quali Wim Mertens (30/07); Carmen Souza, (05/08); Sara Jane Morris (14/07); la giovane star Ichiko Aoba (03/07) e nazionale, quali Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (04/07); Paola Minaccioni, (25/07) Irene Maiorino, Maurizio de Giovanni e Joe Barbieri (07/07). Sempre spazio ai giovani di grande talento già in carriera come Fabio Celenza, Alice Lupparelli oppure sul trampolino di lancio come l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Santa Cecilia e l’Orchestra Papillon di Roma.

CASA DEL JAZZ ORE 21

6, 7 giugno

Shades of Chet

Feat. Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto

9 giugno

Fabrizio Bosso & Rosario Giuliani

“Ornettology”

15 giugno

Rita Marcotulli Ensemble

“Us and Them. Omaggio ai Pink Floyd”

16 giugno

Cinzia Tedesco Quintet

CrossOver

special guest Maurizio Giammarco

17 giugno

Set 1 Franco D’Andrea Trio – More…

Set 2 Francesco Bearzatti Tinissima Quartet – X (Suite for Malcolm)

18 giugno

Set 1 Antonello Salis, Paolo Angeli duo

Set 2 Lydian New Call, direttore Riccardo Brazzale

19 giugno

Doctor 3

Danilo Rea – Enzo Pietropaoli – Fabrizio Sferra

20 giugno

GeGè Telesforo Big Mama Legacy

21 giugno

Jany McPherson Trio

22 giugno

Stefano Di Battista Groove Edition

+ special guest Kristle Warren

24 giugno ore 19.30

Lezione speciale a cura di Ashley Kahn

“DAVID BOWIE The Jazz connection”

con Paolo Fresu e Luciano Linzi

24 giugno

Roberto Gatto plays Rugantino Reloaded

feat. Enrico Pieranunzi

25 giugno ore 19.30

Lezione speciale a cura di Ashley Kahn

“DAVID BOWIE The Jazz connection”

con Paolo Fresu e Luciano Linzi

27 giugno

Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Mattia Barbieri

“Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti”

Arrangiamenti di Javier Girotto

28 giugno

Funk Off



29 giugno

Bruno Tommaso & Barga Jazz Ensemble

30 giugno

Set 1 Francesca Tandoi Trio

Set 2 Emmet Cohen Trio

1 luglio

Incognito

3 luglio

Stanley Clarke – N۰4ever

8 luglio

Branford Marsalis Quartet – Belonging Tour

9 luglio

NEWAVES

José James

“1978: Revenge of the dragon”

10 luglio

NEWAVES

Meshell Ndegeocello

11 luglio

NEWAVES

Isaiah Collier & The Chosen Few

12 luglio

NEWAVES

Lady Blackbird

13 luglio

NEWAVES

Knower

15 luglio

Enrico Rava Fearless Five

16 luglio

Joe Lovano with Marcin Wasilewski Trio

17 luglio

Ambrose Akinmusire

19 luglio

Dave Holland, Chris Potter, Kevin Eubanks & Obed Calvaire

“Kismet”

21 luglio

Kenny Barron Trio

23 luglio

John Scofield’s Long Days Quartet feat. John Medeski, Vicente Archer, Ted Poor

26 luglio

Quintorigo & John De Leo

27 luglio

Paolo Fresu, Richard Galliano, Jan Lundgren

“Mare Nostrum IV”

28 luglio

NEWAVES

CocoRosie

29 luglio

Take Six meets Medit Orchestra

Direttore Angelo Valori

31 luglio

Javier Girotto & Fabrizio Bosso

“Latin Mood”

1 agosto

Raphael Gualazzi

2 agosto

Danilo Rea & ONJGT Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti

Direttore Paolo Damiani

3 agosto

Joshua Redman

4 agosto

Mulatu Astatke / Enzo Favata

Mesa – the table of music for six musicians

7 agosto

The Fearless Flyers

8 agosto

Shablo + guests

Street Jazz Tour

9 agosto

Grande Orchestra Avion Travel & Medit Orchestra

Direttore Angelo Valori

SUMMERTIME ALL’ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

CAVEA ORE 21

13 luglio

Stefano Bollani Quintet

14 luglio

Herbie Hancock

29 luglio

I Patagarri