Se pensate che i green influencer siano nati con i social network, dovrete ricredervi. Il primo vero influencer ecologista della storia parlava agli uccelli, faceva pace con i lupi e non aveva bisogno di filtri Instagram. Parliamo di San Francesco d’Assisi e proprio a lui – nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte – si ispira la sesta edizione del Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l’abbandono e per la sicurezza stradale che trasforma idealmente il Santo in un modernissimo “Super Fra”.

Il tour, che prenderà il via il 31 maggio da Assisi, si prepara a sbarcare nella provincia di Roma con due appuntamenti imperdibili, pronti a conquistare adulti, bambini e amici a quattro zampe.

Le tappe romane: da Castel Gandolfo a Magicland

La campagna, ideata dall’Associazione Pet Carpet e dalla giornalista Federica Rinaudo, toccherà il territorio romano in due weekend chiave dell’estate 2026:

13 e 14 giugno – Lungolago di Castel Gandolfo: Una sosta suggestiva a due passi da Roma, perfetta per unire la sensibilizzazione a una passeggiata fuori porta.

Una sosta suggestiva a due passi da Roma, perfetta per unire la sensibilizzazione a una passeggiata fuori porta. 4 e 5 luglio – Parco divertimenti Magicland (Valmontone): Un fine settimana di grandissimo impatto, dove il messaggio eco-friendly incontrerà il divertimento delle famiglie.

Un camper di attività, giochi e… cinema!

Nelle piazze del tour non ci si annoierà di certo. Insieme ad Anas (che presenterà la nuova campagna “Non abbandonare una parte di te”), Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, verranno allestiti veri e propri villaggi interattivi.

Il programma prevede laboratori creativi sul riciclo, incontri sull’importanza dell’adozione responsabile, consigli per una guida sicura a tutela degli animali e focus sulla biodiversità. Perché, come ricordano gli organizzatori con un pizzico di ironia, guardare i video di gattini sullo smartphone è divertente, ma fuori dalla finestra c’è un mondo in 8K che ci aspetta senza bisogno di Wi-Fi.

Inoltre, per chi viaggerà con il proprio pet, ci sarà un’occasione speciale: si potrà lasciare una video-dedica al proprio compagno di vita peloso. I filmati più belli saranno selezionati per il Pet Carpet Film Festival, la celebre rassegna cinematografica internazionale sul mondo animale che si terrà proprio a Roma a settembre 2026.