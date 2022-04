Sui tetti di Roma, percorso inedito a Palazzo Venezia

Nei weekend di aprile, il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli, mette a disposizione dei visitatori di tutte le età un ampio programma di […]

Nei weekend di aprile, il nuovo Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE) diretto da Edith Gabrielli, mette a disposizione dei visitatori di tutte le età un ampio programma di iniziative gratuite e nuovi itinerari di grande fascino. Palazzo Venezia, in particolare, gioiello rinascimentale nel cuore di Roma, regalerà uno dei suoi itinerari più suggestivi e sorprendenti, che, a partire da sabato 9 aprile, permetterà di scoprire alcune parti del monumento normalmente escluse dal normale percorso di visita: il cammino di ronda.

Sui tetti di Roma: il cammino di ronda

Nascosta dietro a una porta, una scala conduce fino al cammino di ronda che si snoda tra i tetti, offrendo un affaccio inedito sulla chiesa del Gesù, palazzo Grazioli, il Vittoriano e i Fori Imperiali. Altrettanto sorprendente è il percorso attraverso i sottotetti, che permette di camminare sopra i saloni monumentali, svelando gli antichi dispositivi per manovrare i lampadari.

Nuove aperture della Sala della Crociera

A questo speciale itinerario, si aggiungono, a grande richiesta, nuove visite guidate gratuite alla Sala della Crociera al Collegio Romano. Ogni venerdì, per tutto il mese di aprile, sarà possibile tornare ad ammirare le magnifiche scaffalature e i preziosi volumi conservati in questo gioiello recentemente aperto al pubblico proprio per volontà dell’Istituto VIVE.

Prima domenica del mese

Il 3 aprile torna l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso libero del Ministero della Cultura. Tutti i visitatori avranno così una nuova occasione di conoscere un patrimonio museale tra i più rappresentativi d’Italia, dal Vittoriano alla Terrazza Panoramica, dal Museo Centrale del Risorgimento al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia e al Giardino grande di Palazzo Venezia.

Il programma speciale di domenica 3 aprile comprende visite guidate gratuite, in italiano e in inglese, mentre per famiglie con bambini saranno disponibili gratuitamente gli itinerari VIVE in una mappa e Otto meraviglie a Palazzo Venezia.

Si rinnova, inoltre, il fitto programma di appuntamenti per famiglie che permetterà a piccoli e grandi visitatori di conoscere in maniera attiva e partecipata i luoghi del VIVE e di creare inedite connessioni tra arte, architettura e cinema.

Il calendario completo delle attività e tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti sono disponibili al sito ufficiale https://vive.beniculturali.it