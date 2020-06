Suburra 3, le riprese della terza serie a Monteverde: ecco dove

Iniziate le riprese di Suburra 3: ecco dove stanno girando le nuove scene della serie di Netflix che vedremo in autunno.

Dopo lo stop imposto dal lockdown, ripartono le riprese di Suburra 3, la serie targata Netflix che era stata interrotta a causa della pandemia. Attori e tecnici sono già pronti a girare dopo che il Comune di Roma ha dato il via libera a farlo nello storico quartiere di Monteverde. È qui infatti che il cast sarà impegnato almeno fino all’8 luglio prossimo.

Suburra 3, riprese iniziate a Roma

I fan sono in trepidante attesa e aver saputo che le riprese di Suburra 3 sono in corso, ha reso gli amanti della serie ancor più curiosi e impazienti.

Ma dove sono state posizionate macchine e materiali per girare? Il quartiere della capitale in cui sono ambientate le scene in lavorazione in questi giorni è quello di Monteverde. In particolare, secondo quanto sono riusciti a carpire gli stessi abitanti della zona, le scene dovrebbero concentrarsi su Via di Donna Olimpia.

Le case popolari che sorgono in quest’area, tra l’altro, sono state strettamente correlate con vicende vere di criminalità e malaffare, come quelle raccontate nella serie. Qui, infatti, due componenti della famigerata banda della Magliana, eseguirono un omicidio per vendicare la morte di un loro sodale.

Quando arriva su Netflix

Da quando è approdata su Netflix a fine 2017, Suburra ha saputo conquistarsi un pubblico sempre più vasto. La seconda stagione della serie, interrotta a causa del coronavirus, è stata particolarmente apprezzata di fan del genere.

Ora, la ripartenza delle riprese di Suburra 3 sta generando grandi aspettative, sebbene per poter riannodare i fili della storia, bisognerà attenderà in autunno. Impensabile che la terza stagione sia infatti pronta prima di settembre.

Presumibilmente da ottobre, ritroveremo dunque Alessandro Borghi, Claudia Gerini, Filippo Nigro e gli altri interpreti della serie pronti a proiettarci in un mondo fatto di ambizioni, politica, mafia e corruzione.