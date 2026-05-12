La “soglia del Paradiso” si trova a solo un’ora da Roma: basta raggiungere il fantastico borgo di Subiaco.

A un’ora da Roma c’è un borgo che sembra sospeso tra roccia, acqua e spiritualità: Subiaco, celebre anche per quella “soglia del Paradiso” così evocata dalla tradizione letteraria e religiosa. È un luogo incantevole che promette una fuga breve ma intensa, verso una meta nella quale il fascino medievale incontra monasteri, paesaggi naturali e memorie antichissime. Non serve andare lontano dalla Capitale per trovare un itinerario capace di unire bellezza, storia e silenzio.

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Subiaco, il borgo tra laghi, Aniene, memoria medievale e la “soglia del paradiso”

Subiaco deve il suo nome alla posizione “sotto i laghi”, riferimento ai bacini artificiali creati in età romana dallo sbarramento del fiume Aniene. La storia del borgo affonda infatti nel I secolo d.C., quando Nerone fece costruire qui una grande villa, oggi testimoniata da ruderi visitabili lungo gli itinerari che partono dal centro. Il paese conserva un’anima medievale e viene ricordato anche come Borgo degli Opifici, per le antiche botteghe che ancora caratterizzano il centro storico.

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Attorno, il paesaggio del Parco dei Monti Simbruini aggiunge boschi, vette, radure e percorsi naturali: un contesto ideale per chi cerca una gita fuori porta che non sia soltanto culturale, ma anche immersiva.

Il cuore più celebre di Subiaco è legato a San Benedetto. Lungo la via dei conventi si incontrano il Monastero di Santa Scolastica e quello di San Benedetto, due luoghi fondamentali per la storia religiosa europea. Santa Scolastica si sviluppa attorno a tre chiostri, cosmatesco, gotico e rinascimentale, e custodisce affreschi, manoscritti, pergamene e incunaboli.

Fu proprio Petrarca, nel XIV secolo, a restare colpito da questo scenario, definendolo “soglia del Paradiso”. Poco oltre, il Monastero di San Benedetto conserva la memoria della grotta in cui il santo visse in preghiera e isolamento. Ma Subiaco non è solo contemplazione: lungo l’Aniene si possono praticare rafting, canoa, kayak e pesca alla trota, mentre nei dintorni si aprono scorci perfetti per escursioni e passeggiate.

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