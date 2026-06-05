Al Sacro Speco di Subiaco si nasconde il “Corridoio del Diavolo”, passaggio inquietante con un’immagine di Lucifero.

Al Sacro Speco di Subiaco, uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, esiste un passaggio dal nome in grado di accendere la curiosità di tutti i pellegrini e i visitatori: il “Corridoio del Diavolo”. Tra chiese sovrapposte, grotte, affreschi e scale scavate nella spiritualità benedettina, questo stretto ambiente custodisce un’immagine inquietante di Lucifero, ancora oggi capace di colpire chi la scorge durante la visita.

Il Sacro Speco di Subiaco, tra roccia viva e affreschi spunta il “corridoio del Diavolo”

Il Monastero di San Benedetto di Subiaco, noto anche come Sacro Speco, sorge aggrappato alla parete rocciosa del Monte Taleo. È qui che, secondo la tradizione, Benedetto da Norcia visse per tre anni in eremitaggio, in una grotta poi trasformata nel cuore sacro del complesso. Intorno a quello spazio nacquero cappelle, ambienti monastici e due chiese sovrapposte, collegate da scale e corridoi.

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Il risultato è un luogo sospeso tra architettura e natura, nel quale la roccia entra negli ambienti sacri e le pareti sono coperte da cicli pittorici medievali. Ma dentro questo scenario mistico non mancano dettagli più oscuri, legati all’immaginario del male e della tentazione.

Il cosiddetto Corridoio del Diavolo si trova poco prima dell’ingresso alla Chiesa Superiore. Corre sul lato sinistro della chiesa, costeggiandola, e conduce verso il transetto e il cortile detto “dei corvi”. Il nome deriva dalla figura demoniaca dipinta sulla roccia occidentale: un’immagine di Lucifero pensata, con ogni probabilità, per impressionare chi attraversava quel passaggio.

Secondo gli appunti allegati, l’affresco si può vedere anche da una grata nella Chiesa Superiore, e viceversa. È facile immaginare l’effetto che doveva produrre sui giovani novizi: attraversare quel corridoio significava passare fisicamente accanto alla rappresentazione del demonio, in un monastero nato invece come luogo di ascesi, silenzio e salvezza.

Photo Credits: Alessia Malorgio