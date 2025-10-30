Nel cuore di Roma, Studio 13 è da anni un punto di riferimento assoluto per il mondo del trucco professionale, del make-up artistico e della formazione nel settore beauty e cinematografico. Fondato da professionisti con una lunga esperienza nel mondo del cinema, della moda e dello spettacolo, lo studio è oggi un luogo dove arte, tecnica e creatività si incontrano per dare vita a risultati unici.

Make-up professionale e artistico

Studio 13 è specializzato in ogni tipo di make-up: dal trucco sposa al trucco correttivo, dal body painting al trucco teatrale e cinematografico. I loro artisti sanno valorizzare ogni viso con tecniche avanzate, utilizzando prodotti di altissima qualità e personalizzando ogni look in base alla personalità e all’occasione.

Effetti speciali e trucco per il cinema

Oltre al make-up estetico, Studio 13 è rinomato per il trucco effetti speciali (SFX): ferite realistiche, invecchiamenti, prostetiche e trasformazioni da set cinematografico. Non a caso, lo studio collabora con produzioni televisive, spot pubblicitari e film, offrendo soluzioni di trucco che uniscono precisione tecnica e creatività artistica.

Corsi di trucco e formazione professionale

Uno dei punti di forza di Studio 13 è la formazione. I corsi professionali, tenuti da make-up artist qualificati, formano nuove generazioni di truccatori e truccatrici pronti a entrare nel mondo del lavoro. Dalle basi del make-up beauty ai livelli avanzati di effetti speciali, gli allievi imparano non solo la tecnica, ma anche l’approccio professionale indispensabile per il successo nel settore.

Un punto d’incontro per gli amanti del make-up

Studio 13 non è solo una scuola o un laboratorio: è una community dove si incontrano artisti, studenti e appassionati. Un luogo dove il trucco diventa espressione, comunicazione e arte.

Studio 13 Roma

Via dei Serpenti, 35 – Roma

www.studio13makeup.com