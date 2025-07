Roma si prepara a diventare il cuore pulsante del K-pop in Italia grazie all’arrivo degli Stray Kids, protagonisti assoluti del tour mondiale dominATE. Dopo aver conquistato il titolo di Migliori artisti K-pop globali ai Billboard Music Awards 2024 e il successo dell’ultimo album “Hop”, il gruppo sudcoreano farà tappa allo Stadio Olimpico il 30 luglio, per l’unico concerto italiano del tour.

Una data storica, che testimonia quanto profondo sia il legame tra la band e i fan italiani, gli affezionatissimi STAY.

Chi sono gli Stray Kids?

Formatosi nel 2018 sotto la JYP Entertainment, il gruppo è composto da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Il trio 3RACHA (Bang Chan, Changbin e Han) è il motore creativo dietro alla maggior parte delle produzioni, rendendo gli Stray Kids un gruppo non solo talentuoso, ma anche artisticamente indipendente.

Con brani come God’s Menu, Back Door e Maniac, hanno rivoluzionato il suono del K-pop, mescolando rap, elettronica e messaggi profondi con un’estetica potente e riconoscibile. I loro tour fanno regolarmente sold out in tutto il mondo e la fanbase – gli STAY – è tra le più attive e appassionate a livello globale.