Il 2 giugno 2025 avrà luogo il 79esimo anniversario della proclamazione della Repubblica: i dettagli sulla viabilità a Roma per la Parata

Il 2 giugno l’Italia festeggia l’anniversario della proclamazione della Repubblica e a Roma avviene la Parata con le frecce tricolore. Per l’occasione la città sarà protagonista di alcune modifiche per quanto riguarda la viabilità, in quanto alcune strade saranno chiude al traffico.

Parata 2 giugno 2025 a Roma: il percorso della sfilata

La sfilata del 2 giugno 2025 della Parata a Roma prevede che i reparti e i mezzi passino lungo piazza Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo, e, infine, piazza di Porta Capena dove terminerà il corteo.

Per far sì che non vi siano problemi relativi alla viabilità di Roma in occasione della parata, a partire dalle ore 22.00 di mercoledì 28 maggio fino alle ore 5.30 di giovedì 29, le aree su cui solitamente si svolge la cerimonia commemorativa saranno inaccessibili poiché i reparti e i mezzi dovranno fare le prove delle varie fasi della manifestazione.

Pertanto, dalle ore 22.00 di mercoledì 28 alle ore 05.30 di giovedì 29 maggio i mezzi pubblici e privati hanno il divieto di passare lungo il viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.

Dalle ore 00.30 alle ore 05.30 di giovedì 29 maggio, le chiusure al traffico riguarderanno anche piazza Venezia, via del Plebiscito, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca, via del Circo Massimo.

Dalle ore 22.00 del 28 sino a fine servizio saranno, inoltre, deviate 11 linee diurne (51-75-81-85-87-118-160-628-671-714 e 792) mentre dalla mezzanotte in poi subiranno deviazioni le seguenti 17 linee notturne: n5-n8-n11-n46-n70-n90-n98-n201-n543-n716-n904-n913-n3s-n3d-nMB-nME e nMC.

