Strade anomale, tra Ariccia e Rocca di Papa si snoda la salita in discesa

Oltre alla porchetta c’è di più ad Ariccia: se siete soliti fare una passeggiata domenicale ai Castelli Romani con tappa obbligata in una delle caratteristiche fraschette, la prossima volta che andate da quelle parti, vi consigliamo un fuori programma.

Prendete la strada statale 218 intorno al km 11,6 – tra Ariccia e Rocca di Papa – e vi accorgerete che ad un tratto vi sembrerà di salire e invece scenderete o al contrario avrete la percezione di trovarvi su una discesa e al contrario sentirete la vostra automobile frenare.

Lo strano fenomeno è chiamato salita in discesa e dagli anni ’70 incuriosisce turisti e passanti, ma anche esperti di paranormale. Ebbene, se ponete per terra una bottiglietta e la lasciate libera, questa salirà laddove voi vedete una discesa e viceversa: ma a cosa è dovuto questo misterioso comportamento?

Molte, negli anni, sono state le ipotesi più o meno fantasiose. Alcuni hanno parlato di bizzarri campi magnetici sotto il controllo di forze extraterrestri, ma tornando coi piedi per terra, ha tenuto banco anche la teoria secondo la quale la forza di gravità in questo tratto non segue la direttrice che va dall’alto al centro della Terra, ma sarebbe male allineata.

La reale spiegazione della salita in discesa è più semplice di quel che pensiamo. Dopo studi, rilevamenti ed esami sul territorio, si è stabilito che si tratta di una illusione ottica. Sostanzialmente, infatti, si può notare che l’automobilista proviene da una ripida salita e anche in lontananza si vede la strada salire. Il tratto di leggera discesa sul rettilineo non è percepita perché la mancanza dell’orizzonte visibile toglie ogni riferimento.