Roma, la strada davanti a San Pietro nasconde un quartiere scomparso: ecco la storia cancellata per aprire la vista sulla basilica.

È una delle prospettive più celebri di Roma: la strada davanti a San Pietro accompagna lo sguardo verso la basilica e sembra appartenere da sempre al paesaggio della città. Eppure, dietro questa immagine familiare si nasconde la storia di un quartiere scomparso. Dove oggi si passeggia e si scattano fotografie, un tempo esisteva un’altra Roma, cancellata per lasciare spazio al panorama che conosciamo. Ecco cosa c’era prima e perché non esiste più.

La Spina di Borgo e la nascita di via della Conciliazione: la strada di Roma davanti San Pietro che non esiste più

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Prima di via della Conciliazione c’era la Spina di Borgo: un fitto tessuto di case, botteghe, chiese e vicoli tra Borgo Vecchio e Borgo Nuovo.

Il 29 ottobre 1936 Mussolini diede al quartiere il primo colpo simbolico di piccone. L’intervento, progettato da Marcello Piacentini e Attilio Spaccarelli e approvato da Stato e Chiesa, aprì così la visuale verso San Pietro. La nuova strada richiamava nel nome la riconciliazione sancita dai Patti Lateranensi del 1929. Dopo l’interruzione dovuta alla guerra, fu completata per il Giubileo del 1950.

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Il prezzo fu la scomparsa di una parte della Roma medievale e rinascimentale: molti abitanti vennero trasferiti in periferia. Scomparvero luoghi d’incontro, attività e percorsi quotidiani costruiti nei secoli.

Sparì anche piazza Scossacavalli; la sua fontana, opera di Carlo Maderno, sopravvive davanti a Sant’Andrea della Valle. Alcuni edifici furono risparmiati, come Santa Maria in Traspontina, altri ricostruiti, come Palazzo dei Convertendi. Dai vicoli stretti si sbucava improvvisamente nella grande piazza, con un effetto di sorpresa oggi perduto, facendo sì che una prospettiva monumentale prendesse il posto di un quartiere vivo.

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