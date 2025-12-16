C’è una strada di Roma molto cinematografica: antica e senza tempo, unisce storia e cultura ed è set di serie TV e star internazionali.

C’è un’antica strada di Roma che sembra nata per il grande schermo, creata dagli antichi romani e in grado di attraversare i secoli rimanendo sempre fedele a sé stessa, al punto da essere estremamente cinematografica. Non a caso, è un luogo dove la storia antica incontra l’immaginario contemporaneo, tra silenzi solenni e inquadrature memorabili. E, da anni, serie tv internazionali e grandi nomi dello spettacolo l’hanno messa sempre al centro della scena, rendendola ancor più un simbolo visivo che unisce passato, presente e cultura pop. Ma di quale strada si tratta?

L’Appia Antica, un set naturale senza tempo: la strada più cinematografica di Roma

Stiamo parlando ovviamente dell’Appia Antica. Costruita nel 312 a.C., nasce come arteria militare e commerciale, ma oggi ha preso la forma di un set naturale perfetto: basoli consunti, rovine, acquedotti e pini monumentali.

Questa combinazione di elementi rende la strada dell’Antica Roma immediatamente riconoscibile e profondamente cinematografica, tanto da diventare protagonista silenziosa di produzioni recenti come Ripley, la serie Netflix che ne ha esaltato l’atmosfera notturna e sospesa. Nel 2024, il riconoscimento UNESCO ha sancito ufficialmente un valore che l’immaginario collettivo le attribuiva da tempo.

Nel Novecento, l’Appia Antica è inoltre diventata anche il rifugio privilegiato del cinema internazionale. Qui sorge Villa d’Autore, storica dimora di Sophia Loren e Carlo Ponti, immersa nel verde e costruita su antiche strutture romane. Attorno a queste residenze hanno gravitato attori, registi e produttori che hanno contribuito a creare un’aura leggendaria, fatta di feste, incontri e storie da grande schermo.

Ed è per questo motivo che, ancora oggi, questa strada continua ad attrarre produzioni e celebrità, confermando il suo ruolo unico: non solo un monumento, ma un racconto visivo ininterrotto che Roma offre al mondo.

