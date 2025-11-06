Stop alla Metro B e B1 di Roma per sabato 8 novembre: scopri il motivo e come funzioneranno i servizi sostitutivi.

Arriva una notizia che probabilmente getterà nel panico diversi abitanti della Capitale: sabato 8 novembre la linea B della metropolitana di Roma, compresa la diramazione B1, resterà completamente chiusa per l’intera giornata. Si tratta di uno stop programmato per consentire lavori infrastrutturali importanti che interesseranno un punto strategico della rete cittadina, e la circolazione sarà garantita da bus sostitutivi. Ma qual è il vero motivo di questa chiusura?

Leggi anche: — Questa domenica blocco delle auto a Roma: le fasce orarie

Stop Linea B della metro di Roma per lavori sul ponte di via Giulio Rocco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La chiusura temporanea della metro B e B1 è dovuta agli interventi di manutenzione straordinaria sul cavalcavia di via Giulio Rocco, nel quartiere Garbatella, a cura di Astral S.p.A. I lavori, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria per motivi di sicurezza, si svolgeranno nell’arco di una sola giornata per ridurre al minimo i disagi per i viaggiatori e i cittadini della Capitale.

Per tutta la durata dell’intervento saranno attive due linee di bus sostitutive: MB (Laurentina–Rebibbia) e MB1 (piazza Bologna–viale Ionio). I passeggeri diretti lungo la tratta della B1 dovranno effettuare il cambio bus a piazza Bologna. Le prime e ultime corse sono previste dalle 5:30 alle 1:30 per la linea MB e fino alle 2:10 per la MB1, con frequenze potenziate nelle ore di punta. Tutti i parcheggi di scambio lungo la linea B resteranno aperti con il consueto orario, dalle 5:15 alle 2:15.

Oltre alla metro B, sabato 8 novembre subirà interruzioni anche la ferrovia regionale Metromare, tra le fermate di Vitinia e Porta San Paolo. Il tratto compreso tra Vitinia e Cristoforo Colombo resterà invece regolarmente attivo dalle 4:45 alle 23:30. Per garantire la continuità del servizio, Cotral ha predisposto un collegamento sostitutivo con 34 autobus, in funzione per l’intera giornata e con fermate lungo via Ostiense. I capolinea saranno collocati nel piazzale antistante la stazione di Porta San Paolo e nel parcheggio di via Sarsina a Vitinia.

Photo Credits: Shutterstock