Stereonotte: si festeggiano i 40 anni!

La storica trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze Rai dal 1982 al 1995 compie quarant’anni. L’evento verrà festeggiato il 12 dicembre a Roma presso la Libreria Eli con tanti ospiti e i conduttori della prima stagione

Il 12 dicembre verrà festeggiato il quarantesimo compleanno di Stereonotte, la trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze Rai dal 1982 al 1995.

L’evento si svolgerà a Roma presso la Libreria Eli (Viale Somalia, 50) ed è organizzato dai conduttori storici del programma e da Giampiero Vigorito, conduttore fino al 1994 e autore del libro Raistereonotte (Iacobelli Editore), il racconto del format notturno che ha contraddistinto più di una decade della stereofonia italiana. Musica dal vivo, dj set e storie da ascoltare.

Un’occasione per ricordare le sonorità del passato e incontrare le voci che hanno accompagnato milioni di ascoltatori e che ancora oggi sono riconosciute da molteplici generazioni. Fra gli ospiti presenti il musicista Francesco Gazzara, che dopo aver sorvolato l’arcipelago Genesis con una serie di libri, ricrea il loro suono al pianoforte dando vita al progetto Gazzara plays Genesis; per la serata sarà affiancato dalla voce colma di sfumature (simili a Peter Gabriel) di Vincenzo Misceo.

Alberto Castelli e Mr. Good Stuff faranno invece vibrare suoni e racconti con Una lunga e calda estate, una miscela caldissima e un titolo che sembra rendere omaggio agli Style Council. Dopo essere stato il maggiore ispiratore radiofonico dei “malinconici” conduttori di Stereonotte, Carlo “mr. fantasy” Massarini torna in tv per diventare l’alter ego dell’avvocato Vincenzo Malinconico nella fiction di Raiuno. Per festeggiare le 40 primavere del programma svelerà i segreti della radio del passato e le sue possibili evoluzioni. Tutto questo raccontato con la magia della sua voce e delle sue parole, facendo un salto dall’iperspazio fino a noi, nel salotto in FM di una grande e incantevole libreria. Per una serata di festa in cui si intrecciano musiche e aneddoti non poteva mancare un esclusivo merchandising con il Memorabilia di Stereonotte creato per l’occasione. Lo si potrà acquistare all’ingresso della libreria, o all’uscita, dopo aver mangiato e brindato a una trasmissione che sembra ancora restare nell’etere. L’evento è aperto a tutti.

12 dicembre 2022 – ore 21:00 | Libreria Eli | Roma

Per ulteriori informazioni:

0644230473 – 335 547 3497 – gvigorito@libero.it

338 838 8320 – info@libreriaeli.it

