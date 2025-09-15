Rassegna di Danza del Municipio X: il 20 e il 21 settembre dalle 19:30 22 scuole di danza provenienti dal tutto il territorio del Municipio X si presentano

La danza invade le strade di Ostia Lido con Step by Step, la prima edizione di una manifestazione unica nel suo genere, dedicata alle scuole di danza del Municipio X di Roma Capitale. L’evento, che si terrà il 20 e il 21 settembre a partire dalle 19:30, si svolgerà nella suggestiva Piazza Regina Pacis, cuore pulsante del centro di Ostia Lido, offrendo un’esperienza unica di cultura, arte e movimento.

Con la partecipazione di ben 22 scuole di danza provenienti dal tutto il territorio del Municipio X, la manifestazione vuole celebrare la danza non solo come forma di espressione artistica, ma anche come strumento fondamentale per il benessere psicofisico di tutti e tutte, dai più giovani agli adulti. L’obiettivo è mettere la danza al centro della vita culturale e sociale del Municipio X, promuovendo il talento di numerose scuole e giovani realtà artistiche del territorio. La danza, infatti, ha il potere di unire le comunità, stimolare la creatività e migliorare la qualità della vita, offrendo a tutti l’opportunità di esplorare nuovi linguaggi e condividere momenti di bellezza e salute.

Step by Step: la danza del Municipio X si presenta

Da un’idea della Vicepresidente del Municipio X, Valentina Prodon, con il supporto dell’Assessore alla Scuola e Politiche Giovanili, Andrea Morelli, la manifestazione è realizzata in collaborazione con Associazione Valdrada, Associazione TDL/Teatro del Lido e Zetema – Progetto Cultura. Questi partner, tutti impegnati nella promozione e valorizzazione della cultura e delle arti, hanno contribuito a dare vita a questa iniziativa che, a partire da quest’anno, intende diventare un appuntamento annuale di riferimento per il territorio.

L’evento si propone come un punto di incontro tra le diverse realtà locali, un’occasione per costruire relazioni, scambiare esperienze e fare cultura in modo innovativo e coinvolgente. Saranno infatti presentati diversi stili di danza, tra cui danza moderna, contemporanea, hip hop, danza contaminata, tango argentino, swing, lindy hop e flamenco e molti altri, creando così una proposta artistica che rispecchia la pluralità e la ricchezza del panorama culturale del Municipio X. Un’occasione unica per il pubblico di vivere la danza in tutte le sue sfaccettature e di apprezzare la grande diversità di talenti e linguaggi che caratterizzano il nostro territorio.

Programma:

Data: 20 e 21 settembre 2023

Orario: Dalle 19:30

Location: Piazza Regina Pacis, Ostia Lido

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/valdrada.compagniateatrale

