Il musicista, compositore e produttore presenta giovedì 8 maggio all’Auditorium Parco della Musica il nuovo disco Mediterranima e celebra venti anni di Banda Ikona

Un grande concerto per celebrare il Mediterraneo, le sue voci, i suoi strumenti, le sue storie.

Giovedì 8 maggio, alle ore 21, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospita l’anteprima dal vivo di Mediterranima, il nuovo progetto discografico di Stefano Saletti: un viaggio sonoro tra le sponde del Mare Nostrum, attraverso brani originali cantati in Sabir, la lingua franca dei porti mediterranei. Con il suono inconfondibile di strumenti come bouzouki, oud, saz e chitarra battente, Saletti – polistrumentista, compositore, fondatore dei Novalia e della Banda Ikona – ci accompagna in un percorso musicale che unisce tante culture, nel segno della memoria, della contaminazione e della speranza. Mediterranima, pubblicato da Materiali Sonori con il contributo del Nuovo Imaie, è uscito il 25 aprile, data simbolica a cui rende omaggio con il brano Resistar, dedicato alla Resistenza. L’album si presenta come un mosaico sonoro a più voci, affidando ogni brano a interpreti diverse del panorama popolare, folk e world. Per il concerto romano, Saletti sarà affiancato da un’ampia formazione di musicisti e voci ospiti, tra cui molte delle artiste e degli artisti che hanno preso parte al disco come: Gabriella Aiello, Yasemin Sannino, Eleonora Bordonaro, Fabia Salvucci, Riccardo Tesi, Pejman Tadayon, insieme agli storici componenti della Banda Ikona con cui celebra i 20 anni di attività: Gabriele Coen, Giovanni Lo Cascio​, Mario Rivera, Eugenio Saletti​, Arnaldo Vacca​ e Barbara Eramo. Una serata speciale per ritrovare l’anima comune del Mediterraneo, con suoni e ritmi che raccontano leggende, migrazioni, ballate, drammi e sogni di un’area ancora attraversata da ferite e speranze. Perché, come afferma Saletti, solo l’arte ci salva dall’odio.

Stefano Saletti: voce, bouzouki, oud, saz baglama, tzouras, chitarre, chitarra battente

Gabriella Aiello, Eleonora Bordonaro, Barbara Eramo, Fabia Salvucci, Yasemin Sannino: voce

Gabriele Coen: sax, clarinetto

Giovanni Lo Cascio: batteria, daolla, riq, bodhran, davoul, canjira, daf, tamburello

Mario Rivera: contrabbasso, basso acustico

Eugenio Saletti: chitarre, bouzouki, saltzouki

Pejman Tadayon: kemenche, ney

Riccardo Tesi: organetto

Arnaldo Vacca: darbouka, tamburello, riq, bodhran, canjira, tammorra, shaker, crotali

Giovedì 8 maggio 2025 – ore 21: Stefano Saletti in “Mediterranima”(presentazione live nuovo disco).

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Viale Pietro De Coubertin 30, 00196 Roma

Biglietti: 15 euro in vendita su Ticketone.it e presso la biglietteria dell’Auditorium

Il concerto è organizzato in collaborazione con Helikonia concerti.