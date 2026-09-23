A Roma le statue senza naso sono molto comuni: dietro quei volti rovinati si nascondono secoli di storia, danni e misteri.

Quando si va in giro per una città d’arte come Roma, tra musei, piazze e collezioni archeologiche, capita spesso di imbattersi in statue antiche senza naso o con il volto visibilmente danneggiato. È un dettaglio talmente comune da sembrare quasi una caratteristica dell’arte classica che è arrivata fino a noi. Ma perché a mancare così spesso è proprio il naso? Dietro quei volti “rovinati” si nasconde una storia molto più complessa di quanto si potrebbe immaginare.

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Perché a Roma sono così tante le statue antiche senza naso?

Andiamo con ordine e diamo una spiegazione più immediata è anche quella più semplice: il naso è una delle parti più sporgenti e delicate di una scultura. Quando una statua cade, viene spostata oppure rimane esposta per secoli agli agenti atmosferici, è quindi tra le prime parti a spezzarsi. Terremoti, incendi, crolli e lunghi periodi trascorsi sotto terra hanno fatto il resto.

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Molte opere greche e romane sono sopravvissute a vicende traumatiche e sono arrivate fino a noi solo in parte. Per questo gli elementi più delicati e sporgenti, come nasi, dita, braccia e altre estremità risultano spesso mancanti.

In alcuni casi, però, i danni sono stati provocati intenzionalmente. Nell’antico Egitto colpire il volto di una statua poteva avere un valore simbolico, mentre nella Roma imperiale la damnatio memoriae poteva comportare la cancellazione delle immagini di personaggi caduti in disgrazia. Statue, rilievi e iscrizioni venivano quindi modificati al fine di eliminarne il ricordo.

Ecco perché ogni statua mutilata può raccontare una vicenda diversa: un incidente, il trascorrere dei secoli, un atto vandalico oppure una precisa scelta politica. Ed è per questo che, per gli studiosi, persino una frattura può diventare una fonte preziosa per ricostruire la storia di un’opera.

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