All’aeroporto di Fiumicino, vere statue romane accompagnano i viaggiatori: una sorpresa archeologica prima del gate.

Arrivare in aeroporto e trovarsi davanti a un frammento autentico della Roma antica: non una ricostruzione, non una scenografia, ma vere statue romane esposte lungo il percorso dei viaggiatori. A Fiumicino, il viaggio comincia prima ancora dell’imbarco, tra arte, archeologia e stupore quotidiano. Una sorpresa che trasforma il passaggio verso il gate in una piccola passeggiata nella storia, ricordando a chi parte o arriva che Roma non è solo fuori dallo scalo. E ora, in qualche modo, entra anche dentro l’aeroporto.

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Vere statue romane all’Aeroporto di Fiumicino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lungo il corpo di collegamento verso il Molo A dell’aeroporto di Fiumicino, i passeggeri possono incontrare delle vere statue romane, ovvero le sculture del percorso espositivo “Uomini e dei a Ostia antica”. Il progetto, curato dal Parco archeologico di Ostia antica con il supporto logistico di Aeroporti di Roma, porta fuori dai luoghi tradizionali della cultura alcune opere originali di età romana.

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In mostra ci sono una statua di Apollo, due statue di Ninfe, una statua di Faustina Maggiore e un gruppo scultoreo con un fanciullo sul dorso di un mulo. Arrivano da contesti monumentali e urbani dell’antica colonia romana, come le Terme di Nettuno, il Teatro e la Necropoli di Porto all’Isola Sacra. In pratica, mentre si cammina verso l’imbarco, si attraversa un piccolo atlante di marmo della vita artistica e religiosa dell’antica Ostia.

L’idea è semplice e potente: portare l’archeologia dove passano migliaia di persone ogni giorno. Le statue romane del Parco archeologico sono esposte nello scalo dal 2022, trasformando l’aeroporto in una vetrina culturale capace di incuriosire anche chi non aveva programmato una visita al museo.

E il progetto guarda già avanti: nel 2027 l’aeroporto dovrebbe ospitare anche un’antica nave romana. Un modo spettacolare per ricordare che il territorio di Fiumicino e Ostia custodisce tesori spesso meno noti dei grandi monumenti del centro di Roma, ma fondamentali per capire la città, il suo porto e il suo rapporto millenario con il Mediterraneo.

Photo Credits: Annarita Canalella