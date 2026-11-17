Che fine hanno fatto le vecchie lire? A Rieti sono diventate una statua incredibile che celebra la storia della lira e i ricordi di un’epoca.

Che fine hanno fatto le vecchie lire? Per anni hanno riempito i nostri portafogli, le nostre tasche e i nostri salvadanai, accompagnando piccoli e grandi acquisti ma soprattutto i ricordi. Poi con l’arrivo dell’euro, sono scomparse dalla nostra vita quotidiana, lasciando dietro di sé un pizzico di nostalgia. Eppure non tutte le lire sono finite dimenticate in qualche cassetto: a Rieti, quelle monete sono diventate parte di una statua incredibile in grado di sorprendere chi la incontra passeggiando in città.

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A Rieti una statua realizzata con milioni di lire (usando davvero le monetine)

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Rieti, lungo le sponde del Velino, si trova il Monumento nazionale alla Lira, inaugurato il 1° marzo 2003, circa un anno dopo il passaggio alla moneta unica europea. La sua particolarità è sorprendente: per realizzarlo sono state fuse 2,2 milioni di monetine da 200 lire.

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Progettata da Daniela Fusco e realizzata dalle Fonderie Caggiati di Parma, l’opera raffigura l’Italia turrita, riconoscibile dalla corona a forma di mura cittadine. Tra le mani sostiene una gigantesca moneta da una lira, mentre lo sguardo è rivolto verso il fiume, simbolo della prosperità cittadina.

La grande moneta sorretta dalla figura presenta due facce speciali: una richiama la prima lira coniata, l’altra l’ultima. È un modo per riunire, in un oggetto, l’inizio e la fine di un’epoca. Anche la base esagonale nasconde una curiosità: vi sono incastonate dodici monete che ripercorrono la storia della valuta italiana, dall’Unità d’Italia all’arrivo dell’euro.

Il monumento è pubblico e liberamente accessibile: una tappa insolita che trasforma il ricordo degli spiccioli di un tempo in memoria collettiva.

Photo Credits: Shutterstock

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