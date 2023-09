Ieri sera si è verificato uno degli eventi più luminosi che hanno caratterizzato il cielo di Roma. Si tratta del passaggio del “trenino” Starlink di SpaceX, società di proprietà di Elon Musk che con i suoi satelliti ha lo scopo di offrire una copertura Internet globale soprattutto nelle località più remote.

Starlink è da tutti conosciuto come un trenino che oltrepassa il cielo, illuminando le città ed emozionando chiunque lo nota. In particolare la SpaceX utilizza i suoi satelliti che si presentano proprio sottoforma di una scia luminosa a scompartimenti che allude proprio ad un treno con i vagoni.

Il passaggio dura circa 5 minuti ed è visibile da diverse parti, ieri 24 settembre 2023 i romani più attenti hanno avuto la possibilità di vederlo e scattare qualche foto a tale evento.

Immediatamente, su Twitter sono tanti gli utenti ad aver commentato il fenomeno. Tra i vari Tweet si leggono:

Starlink. L’avevo visto da Bologna a luglio. Comunque fa ridere che ti mandano l’alert per il temporale ma nessuno che a un qualsiasi tg abbia accennato al fatto che ogni tanto passano ste luci e non sono alieni, tutto a posto, no panico, state sereni.

Poi ancora

Qualcun altro ha aggiunto:

Mia mamma è corsa in casa a dire che lei e i vicini hanno visto una scia luminosa in cielo e che non era al 100% un aereo. Aspetto i video in tendenza domani ma posso già dire che mia mamma C’ERA