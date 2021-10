Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica, gli Oddroots si esibiranno sabato 23 ottobre

The Oddroots parteciperanno al secondo appuntamento di “Star Walk – Quando il PArCo incontra la musica”, previsto per sabato 23 ottobre

Sabato 23 ottobre potremo assistere al secondo appuntamento di “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”, nel quale si esibiranno The Oddroots, affermatisi recentemente a LAZIOSound, il contest a supporto della musica indipendente creato su iniziativa della Regione Lazio.

L’appuntamento è al roseto degli Horti Farnesiani sulla sommità del Palatino dove la band terrà una live session sul terrazzo delle Uccelliere. In tutto il percorso di questo Star Walks, saranno accompagnati dalle note archeologiche di Andrea Schiappelli e dalle domande della speaker Carolina Di Domenico.

“Gli echi esotici della musica degli Oddroots si addicono perfettamente al luogo scelto per il set live, le Uccelliere del giardino dei Farnese, dove all’interno di voliere metalliche erano ostentati agli ospiti uccelli provenienti dai Nuovi Mondi, lontani da Roma”, ha spiegato il Direttore del PArCo Alfonsina Russo.

“La gabbia che tratteneva gli sfortunati volatili oggi rappresenta la tensione a superare i propri limiti, come emerge molto bene dalla musica di questi 8 ragazzi desiderosi di dare forma alla propria libertà di espressione”, ha detto ancora, riferendosi anche a Queen of Evolution, uno dei brani che la band eseguirà live.

The Oddroots parteciperanno al secondo appuntamento di “Star Walk – Quando il PArCo incontra la musica”, in un fantastico percorso che va dal roseto degli Horti Farnesiani al terrazzo delle Uccelliere. Photo Credits: Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica

Chi sono i The Oddroots

Vincitori della categoria Jazzology di LAZIOSound grazie al verdetto della giuria popolare, i The Oddroots sono un gruppo che si dedica al jazz in tutte le sue forme, nutrendone e sviluppandone tutte le possibili contaminazioni, come funk, soul, ska, jazz e hip hop.

I The Oddroots sono Giorgia Giusti, Andrea Paoloemili, Lorenzo Caciotta, Fabrizio Ballistreri, Alessio Carbone, Andrea Ceccarelli, Riccardo Alexander e Luca Masotti. Un insieme di giovani uniti dalla passione per il reggae e per il dub, che con Star Walks faranno un ulteriore grande passo nel loro meraviglioso cammino musicale.

Photo Credits: Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica