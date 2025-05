Pietrangeli al Foro Italico di Roma è una chicca della città eterna: tanti i motivi che lo rendono unico al mondo

Bnl Internazionali di Tennis a Roma sta per terminare, manca sempre meno al match finale che si contenderà domenica 18 maggio 2025. Nell’attesa dei vincitori, scopriamo qualche curiosità. Sapete perché lo stadio Pietrangeli è considerato il campo più bello del mondo?

Tennis, Pietrangeli a Roma: un po’ di storia

Dal 1933 lo stadio Pietrangeli a Roma è un’icona nel panorama internazionale di tennis. Costruito dall’architetto Enrico Del Debbio, sito nel complesso monumentale del Foro Italico, è rimasto immobile nel tempo.

Lì dove il Centrale in legno è stato demolito, l’Arena Supertennis viene smontata e rimontata ogni anno e nuovi campi da allenamento vengono allestiti per le occasioni, il Pietrangeli resta un punto fermo.

Prima di essere dedicato alla leggenda azzurra Nicola Pietrangeli, era conosciuto come Stadio della Pallacorda. In passato era stato costruito con la funzione di essere un piccolo anfiteatro da 3720 posti, secondo quanto dichiara il CONI, con gradinate in marmo bianco, scarti delle cave di Carrara, e sedute angolari.

Le statue marmoree formano un cerchio sopra l’ellisse del campo. Esse fanno da scudo e ad ogni torneo vengono ripulite, mettendo in risalto la loro bellezza.

La particolarità

Il Pietrangeli è un luogo sacro: piccolo, se paragonato allo Stadio Olimpico o al nuovo Centrale, ma carico di memoria storica. Ed è proprio lungo quella traiettoria che delimita il campo che migliaia di tennisti si mettono in gioco. Un cartellone degli sponsor è posizionato in basso, dietro agli atleti: nessun fondale uniforme che aiuti a distinguere la palla, solo il pubblico, vicinissimo, che sostiene e acclama il preferito. Come a ricordare che ogni partita, lì, ha il valore di essere ricordata.

Il tutto nel cuore della città eterna, a pochi km dal Colosseo, a pochi passi dal Ponte della Musica e da tante opere d’arte che rendono Roma unica al mondo.

