Lo Stadio Olimpico è diviso in diverse aree principali, ciascuna con una serie di settori numerati.
Concerto allo Stadio Olimpico, mappa
La mappa dello Stadio Olimpico di Roma vi aiuterà a capire qual è la posizione migliore per assistere al concerto e dove si trova il posto del biglietto acquistato.
Capienza Stadio Olimpico per i concerti
La sua capacità omologata è di 70634 spettatori, seconda a livello nazionale. La massima affluenza certificata allo stadio Olimpico è di 78886 spettatori, registrata durante il campionato di serie A 1973-74.
Mappa dei Settori dello Stadio Olimpico
Lo Stadio Olimpico è diviso in diverse aree principali, ciascuna con una serie di settori numerati. Ecco una panoramica delle principali sezioni:
- Tribuna Monte Mario: Situata lungo il lato ovest, è considerata la sezione più prestigiosa dello stadio, offrendo una visuale eccellente del campo. Include i settori 1-10 e 35-55.
- Tribuna Tevere: Posizionata sul lato est, è simile alla Tribuna Monte Mario in termini di visuale, ma leggermente meno costosa. Comprende i settori 11-20 e 56-66.
- Curva Nord: Localizzata dietro la porta nord, è nota per l’atmosfera vivace creata dai tifosi. Include i settori 47-55.
- Curva Sud: Situata dietro la porta sud, è la controparte della Curva Nord, altrettanto animata. Comprende i settori 18-26.
- Distinti Nord e Sud: Questi settori si trovano tra le curve e le tribune principali, offrendo una buona combinazione di prezzo e visuale.
La mappa è disponibile per tutti sul web.
Visuale dei Settori
- Tribuna Monte Mario e Tevere: Offrono una visuale centrale del campo e sono ideali per chi desidera una prospettiva ampia e dettagliata dell’azione. Questi settori sono perfetti per gli eventi di calcio e atletica, dove la visibilità su tutta la lunghezza del campo o pista è fondamentale.
- Curva Nord e Sud: Questi settori sono perfetti per i tifosi più appassionati che vogliono vivere l’energia e la passione delle tifoserie. La visuale è dietro la porta, ideale per seguire l’azione da vicino quando le squadre attaccano in quella metà del campo.
- Distinti Nord e Sud: Offrono un buon compromesso tra prezzo e qualità della visuale. Questi settori sono laterali rispetto alle curve e offrono una buona visibilità su entrambi i lati del campo.
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