Il Golden Gala Pietro Mennea torna all’Olimpico: Roma capitale dell’atletica tra campioni azzurri, sprint, salti e grandi sfide.

Allo Stadio Olimpico di Roma è in arrivo il Golden Gala Pietro Mennea, per rendere la Città Eterna ancora una volta Capitale dell’atletica mondiale. La tappa italiana della Diamond League porterà in pista e in pedana campioni olimpici, iridati e grandi protagonisti azzurri: una serata da seguire gara dopo gara, tra sprint, salti, lanci e sfide che promettono spettacolo.

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Il programma del Golden Gala allo Stadio Olimpico

Il Golden Gala 2026 va in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, quarta tappa della Diamond League e prima prova europea del circuito. Le gare cominceranno alle 19.10 con il giavellotto maschile, seguite dall’asta femminile e dal triplo maschile. Dalle 21 parte il cuore della serata, con un programma serrato che attraversa ostacoli, mezzofondo, salti e lanci.

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Tra gli appuntamenti da segnare ci sono i 400 ostacoli femminili alle 21.04, il peso maschile alle 21.27, i 5000 femminili alle 21.38, i 200 femminili alle 22.27 e il gran finale con i 100 metri maschili alle 22.52. In tv l’evento sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 dalle 21, con streaming su RaiPlay.

L’Italia si presenta con una pattuglia ricca di nomi di primo piano. Marcell Jacobs sarà al via nei 100 metri, in una gara di altissimo livello con Noah Lyles, Letsile Tebogo, Ferdinand Omanyala e Akani Simbine. Nadia Battocletti correrà i 5000 metri, mentre Leonardo Fabbri sarà tra i protagonisti del getto del peso insieme a Ryan Crouser, Joe Kovacs e Tom Walsh.

Grande attesa anche per Andy Diaz Hernandez nel salto triplo, mentre nel salto in alto toccherà a Matteo Sioli. Tra gli altri azzurri figurano Zane Weir, Giovanni Frattini, Elisa Molinarolo, Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Giada Carmassi, Alessia Succo, Gabriele Chilà, Anna Polinari, Elisa Valensin, Ludovica Cavalli e Gaia Sabbatini.