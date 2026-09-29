Quando sarà pronto il nuovo stadio della Roma? Dopo il via libera al progetto, c’è già una data ambiziosa per la fine dei lavori.

Per anni il nuovo stadio della Roma è sembrato un progetto destinato a restare sulla carta. Ora però sembra essere arrivato un momento decisivo e la domanda dei tifosi cambia: non riguarda più l’eventualità che l’impianto nascerà, ma quando potranno entrarci. Sul tavolo c’è anche già una data di fine lavori ambiziosa, legata a un serrato calendario. Per capire quanto sia concreta, però, bisogna guardare ai passaggi appena conclusi e a quelli che attendono ancora il progetto. Ma quando sarà pronto il nuovo stadio della Roma?

Quando sarà pronto il nuovo stadio della Roma a Pietralata?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il 28 settembre la Conferenza dei servizi decisoria ha espresso parere favorevole al progetto per Pietralata. Il sindaco Roberto Gualtieri lo ha definito un traguardo dopo quattro anni di lavoro: l’interesse pubblico era stato votato dall’Assemblea capitolina nel 2023 e ribadito nel 2026.

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Le ruspe, però, non sono ancora al lavoro. Restano la verifica del progetto di fattibilità, le procedure di gara e la stesura del progetto esecutivo. L’obiettivo delle istituzioni è di riuscire ad aprire il cantiere nella primavera del 2027, anno del centenario giallorosso.

Gualtieri ha indicato marzo 2027 come possibile mese della prima pietra del nuovo stadio. Se il cantiere partirà allora e durerà circa due anni e mezzo, lo stadio potrebbe essere pronto entro la fine del 2029. È una stima, non ancora una data d’inaugurazione. Anche perché i passaggi ancora da completare possono incidere sui tempi.

Sullo sfondo ci sono gli Europei del 2032, per i quali l’impianto punta a entrare tra le sedi italiane. Per Roma il progetto riguarda anche il quartiere: sono previsti nuovi spazi pubblici e due parchi a Pietralata. L’investimento supera il miliardo di euro; ora la sfida è rispettare il calendario.

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