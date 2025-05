Adagiata ai piedi dell’Aventino, il colle più esclusivo di Roma, St. Stephen’s School è una scuola internazionale americana fondata nel 1964. Offre un’istruzione di alto livello per studenti dai 13 ai 18 anni, sia in regime di convitto che come studenti diurni. La scuola è aconfessionale, senza fini di lucro e accoglie studenti provenienti da oltre 57 nazioni diverse.

St. Stephen’s combina il curriculum pre-universitario americano con il prestigioso programma del Diploma IB (International Baccalaureate), di cui è stata la prima scuola in Italia ad adottarlo. Il corpo docente è composto da studiosi, artisti e scienziati, molti dei quali con titoli accademici avanzati, che guidano gli studenti in un percorso educativo rigoroso e stimolante.

Costi e Tasse Scolastiche 2025–2026

Per l’anno scolastico 2025–2026, le rette annuali sono:

Studenti diurni : €33.652

: €33.652 Studenti convittori: €55.537 (inclusiva della retta e del costo del convitto)

Sono previste anche le seguenti tasse aggiuntive:

Tassa di iscrizione per nuovi studenti : €2.500

: €2.500 Tassa di iscrizione per studenti già iscritti : €800

: €800 Deposito non rimborsabile : €5.000 per studenti diurni, €7.500 per convittori

: €5.000 per studenti diurni, €7.500 per convittori Tassa IB: €1.000 per ciascun anno del programma Diploma IB

Per i pagamenti con carta di credito è previsto un supplemento del 2%.

Programmi Speciali

La scuola propone una vasta gamma di programmi che arricchiscono l’esperienza formativa:

Cultura Classica : Approfondimenti culturali e collaborazioni con istituzioni accademiche locali.

: Approfondimenti culturali e collaborazioni con istituzioni accademiche locali. Genetica Molecolare : Esperienze di ricerca nel campo delle scienze biologiche.

: Esperienze di ricerca nel campo delle scienze biologiche. Tecnologia e Innovazione : Laboratori di programmazione, realtà virtuale e intelligenza artificiale.

: Laboratori di programmazione, realtà virtuale e intelligenza artificiale. Viaggi d’Istruzione: Due viaggi annuali, in Italia e all’estero, a scopo culturale e formativo.

Borse di Studio e Aiuti Finanziari

St. Stephen’s è impegnata a rendere l’istruzione accessibile grazie a borse di studio basate su merito accademico, necessità finanziarie, leadership e contributi alla comunità. Le famiglie possono contattare l’ufficio ammissioni per ricevere assistenza nel processo di candidatura.

Contatti