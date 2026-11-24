L’ex capitano della Roma finisce in difficoltà davanti alla domanda della conduttrice di Belve. Eppure quella sigla, simbolo della Città Eterna, Totti ce l’ha persino tatuata sulla pelle.

A Roma è praticamente impossibile non averla vista almeno una volta. Compare sui tombini, sui monumenti, sugli edifici pubblici e rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della Città Eterna. Ma cosa significa davvero SPQR? Una domanda apparentemente semplice, alla quale anche Francesco Totti non è riuscito a rispondere.

È successo durante Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista all’ex capitano giallorosso, la giornalista ha deciso di metterlo alla prova con un piccolo test di romanità, chiedendogli di spiegare il significato della sigla più famosa della Capitale.

Una domanda che sembrava facile, soprattutto considerando che Totti porta proprio SPQR tatuato sulla pelle. E invece l’ex numero dieci ha iniziato con un incerto «Società…», senza riuscire a completare la risposta.

A quel punto è intervenuta Fagnani, ma la replica di Totti è stata tutta da ridere: «Mo pure il latino mi chiedi». Una battuta che ha scatenato le risate e trasformato il momento in uno dei siparietti più divertenti dell’intervista.

SPQR, ecco cosa significa la sigla simbolo di Roma

Se anche voi avete qualche dubbio, niente paura: SPQR è l’acronimo latino di Senatus Populusque Romanus, che significa «Il Senato e il Popolo Romano».

La formula affonda le sue radici nell’antica Roma e rappresentava l’autorità dello Stato romano, richiamando le due componenti fondamentali della sua organizzazione politica: il Senato e il popolo.

Nel corso dei secoli la sigla è diventata uno dei simboli più importanti dell’identità romana. Ancora oggi è presente nello stemma del Comune di Roma e si ritrova in tantissimi angoli della città, dai monumenti storici fino ai celebri tombini.

Insomma, un pezzo di storia che ogni romano dovrebbe conoscere. Anche se, a quanto pare, per Totti il latino può aspettare!

Totti in difficoltà anche con LGBTQIA+

Il test di Francesca Fagnani non si è fermato alla storia di Roma. La conduttrice ha infatti chiesto all’ex calciatore di spiegare anche il significato della sigla LGBTQIA+.

Anche questa volta Totti si è trovato in difficoltà, rispondendo: «LGBT? Non so tecnologico io». Poi ha rincarato la dose con un’altra battuta: «Ma che è il telefonino? 18 plus?».

Due momenti ironici che hanno mostrato ancora una volta la spontaneità dell’ex capitano giallorosso. Ma adesso resta una curiosità: quanti romani, messi alla prova come Totti, saprebbero rispondere senza esitazioni alla domanda su SPQR?