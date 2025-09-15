Aprilia, il 20 settembre la festa dello sport e della sostenibilità firmata R.I.D.A. Ambiente con la leggenda dell’NBA Linton Johnson e Maurizia Cacciatori

Una giornata di sport, educazione e sostenibilità per il territorio. È l’iniziativa promossa da R.I.D.A. Ambiente Srl, in programma venerdì 20 settembre presso la sede aziendale di via Gorgona ad Aprilia.

L’evento, gratuito e aperto a scuole, famiglie, associazioni e cittadini, vuole trasformarsi in un momento di aggregazione e crescita collettiva: non solo tornei e attività sportive, ma anche incontri formativi e spazi di dialogo sui temi del benessere, dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente.

A impreziosire il programma, la presenza di ospiti di rilievo: la leggenda dell’NBA Linton Johnson e Maurizia Cacciatori, icona dello sport italiano ed ex capitana della Nazionale di volley; il professor Ennio Tasciotti, scienziato di fama internazionale e divulgatore nel campo della bioingegneria; un talk dedicato alla lotta allo spreco alimentare e alla promozione di un’alimentazione consapevole.

La giornata si aprirà con la registrazione dei partecipanti (ore 9-10), per poi lasciare spazio a tornei multidisciplinari (calcio, volley, basket, ciclismo), laboratori di edutainment, momenti di confronto e

foto opportunity con i protagonisti.

«Vogliamo offrire un’occasione di partecipazione concreta – spiegano da R.I.D.A. Ambiente – che unisca cittadini, scuole, istituzioni e imprese attorno a valori comuni: sport, salute e sostenibilità».