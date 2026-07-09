Spiaggia Torre Astura chiusa a luglio: accesso rinviato a Nettuno. Ecco il motivo (e quando potrebbe riaprire).

La spiaggia di Torre Astura resta ancora chiusa anche a luglio, quando tanti romani e turisti speravano di tornare su una delle spiagge più belle e selvagge del litorale laziale. A Nettuno, infatti, l’apertura attesa non è ancora arrivata. Tra cancelli sbarrati, accesso rinviato e una domanda che rimbalza tra i bagnanti e gli appassionati di uno dei luoghi più incantevoli d’Italia: quando si potrà tornare al mare sotto il castello? Quando ci sarà la riapertura della spiaggia?

Perché la spiaggia di Torre Astura è ancora chiusa (e quando potrebbe riaprire)

La sorpresa è stata amara per chi, già dai primi giorni di luglio, si è presentato in zona via Acciarella o via Valmontorio per raggiungere la spiaggia di Torre Astura: il parcheggio e il percorso di accesso risultano ancora chiusi. L’apertura era attesa come ogni estate, ma il servizio non è partito perché la convenzione tra Comune di Nettuno e ministero della Difesa non sarebbe stata ancora sottoscritta.

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A pesare, in realtà, ci sono anche diversi problemi pratici di sicurezza. Parte del percorso sterrato, dopo il maltempo di aprile, sarebbe franato in più punti, rendendo necessario un intervento prima del passaggio dei visitatori. In più, nell’area del castello, i lavori Pnrr di consolidamento dei resti romani sarebbero conclusi, ma serve completare l’iter finale e rimuovere i ponteggi.

Ad oggi, tuttavia, non c’è ancora una data ufficiale di riapertura. La speranza è che Torre Astura possa tornare ad essere praticabile almeno ad agosto, salvo nuovi ritardi. L’area, infatti, ricade nel poligono militare di Nettuno e l’accesso è sempre regolamentato.

Resta la delusione per una meta amatissima: mare limpido, pineta, natura e un castello sull’acqua che continuano ad attirare visitatori da tutto il Lazio. Per ora, però, la cartolina è costretta a rimanere ancora dietro i cancelli.

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