Una spiaggia del Lazio ha perso la Bandiera Blu dopo 25 anni: ecco perché il prestigioso riconoscimento è stato revocato.

Per un quarto di secolo è stata una presenza fissa tra le località balneari premiate del Lazio: ora, però, una spiaggia tra le più conosciute e frequentate anche dai romani ha perso la Bandiera Blu. La sospensione del prestigioso riconoscimento interrompe infatti una serie durata 25 anni e riaccende l’attenzione su un requisito essenziale per chi trascorre le proprie giornate al mare. Ma di quale spiaggia si tratta? E per quale motivo la Bandiera Blu le è stata revocata?

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Sabaudia perde la Bandiera Blu dopo 25 anni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La località della quale stiamo parlando è Sabaudia, celebre per il suo lungo litorale, le dune e il paesaggio naturale affacciato sul Parco nazionale del Circeo. La Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che assegna le Bandiere Blu, ha comunicato al Comune la sospensione del riconoscimento dopo alcuni controlli effettuati sulle spiagge libere.

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Si interrompe così una striscia di 25 assegnazioni consecutive. La Bandiera Blu, infatti, non valuta soltanto la qualità delle acque e la tutela ambientale, ma anche i servizi offerti, l’accessibilità e le misure adottate per proteggere chi frequenta il litorale.

Alla base della sospensione c’è la mancata garanzia dell’assistenza ai bagnanti in alcuni tratti di spiaggia libera. Il Comune aveva pubblicato un bando per assicurare la presenza dei bagnini lungo il litorale, ma la procedura non avrebbe ricevuto candidature.

Per affrontare la cosa sono state annunciate misure urgenti: alla Bufalara dovrebbe essere collocata un’automedica fissa per il pronto intervento, mentre Vigili del fuoco e Capitaneria di porto effettueranno un pattugliamento costante finanziato dalla Provincia di Latina. Basteranno a far ridare la Bandiera Blu alla spiaggia?

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